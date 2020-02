Suntažos sadancis dejotājus griež deju virpulī

Suntažos februāra sākumā senioru deju kolektīvs “Suncele” un vadītāja Skaidrīte Andževa aicina ciemos deju draugus - deju sadancī “Baltajā putenī”.

Šogad dabā, izņēmuma kārtā, putenis līdz mums neatnāca, bet grieza dejotājus deju virpulī uz skatuves!

Dejas virpulī dejoja SDK Lēdmane no Lēdmanes, SDK Sumulda no Meņģeles, SDK Ogrēnietis no Ogres, SDK Rīgava no Salaspils, SDK Degļi no Baldones, SDK Iecavnieks no Iecavas, SDK Tacis no Carnikavas, SDK Sidrabdancis no Siguldas, SDK Brūklenājs no Svētes, SDK Zaļaisdancis no Zaļeniekiem un VPDK Līksme no Matīšiem un SDK SUNCELE.

Deja – tā ir iespēja izdejot mīlestību, prieku, kaisli, pazemību...

Dejojot var izbaudīt katru mirkli, skatienu un pieskārienu!

Dejas spēks ir emocijās!

Sakām lielu paldies ciemiņiem un skatītājiem!

Informāciju sagatavoja Suntažu kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja Kristīne Norkusa

