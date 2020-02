Ogres Mākslas skolā atklāj "4K 2019" izstādi

12. februārī Ogres Mākslas skolas Izstāžu zālē tika atklāta PIKC "NMV Jāņa Rozentāla Mākslas skola" 4. kursa audzēkņu diplomdarbu izstāde "4K 2019".

"Mūsu skolā katru mēnesi vidēji ir divas izstādes. Šoreiz tā ir Jaņa Rozentāla vidusskolas mākslinieku izstāde. Tā ir viena no izglītības iestādēm, kuru jūs varat izvēlēties pēc Ogres Mākslas skolas absolvēšanas. Izstādē redzamie darbi ir tikai neliela daļa no diplomdarbiem, taču šeit tiek pārstāvēta gan gleznošana, gan datorgrafika, gan multimediji, kā arī citas specializācijas. Šajā izstādē pārsvarā skatāmi vizuālie priekšmeti. Arī mūsu skolā, sākot ar pirmo kursu, mācām dizainu, kā to pielietot," teica Ogres Mākslas skolas direktore Astra Rubene.

Izstādes atklāšanas laikā direktore pastāstīja arī par Ogres Mākslas skolas 5.kursa veidotajām īpašajām datora somām, kuras tika veidotas ekskluzīvi vienā eksemplārā. "Pagājušajā gadā iegādājāmies portatīvos datorus katram pedagogam, līdz ar to izlēmām, ka katra klase varētu izveidot savu dizaina somu un uzdāvināt tās pedagogiem drošai un skaistai datora pārnēsāšanai," piebilda A.Rubene.

Katrs somas veidotājs izvēlējās pedagogu, kam dāvinās savu veidoto somu, piešķirot izstādes atklāšanai īpaši sirsnīgu noskaņu.

Izstādē laipni aicināts ikviens mākslas cienītājs darba dienās no plkst. 10.00 līdz 19.00, sestdienās no plkkst. 10.00 līdz 18.00, svētdienās – slēgts.

