Ogres Vēstures un mākslas muzejā Birutas Delles izstādes atklāšana un dokumentālā filma par mākslinieci

12 februārī Ogres Vēstures un mākslas muzejā norisinājās Birutas Delles izstādes "Daba skatās uz mums" atklāšana.

Veselības apsvērumu dēļ pati māksliniece izstādē nebija ieradusies, taču par mākslinieces ikdienu, darbiem un dzīvi pastāstīja dokumentālās filmas "Biruta Delle" režisore un filmas autore Daila Rotbaha, kura nu jau tālajā 1986. gadā, uzņemot filmu, pavadījusi ar izcilo mākslinieci gandrīz gadu.

"Es biju tik iedvesmota no viņas, no viņas glezniecības, attieksmies pret dabu, mācekļiem un cilvēkiem kopumā. Viņai vienmēr bija sava nostāja, kā ir jāglezno, no kuras viņa nekad neatkāpās. Viens no viņas pirmajiem skolotājiem bija viņas tēvs, kurš redzēja, ka jau no mazotnes viņai patika vērot un zīmēt. Otrs lielais skolotājs bijis mākslinieks Ansis Stunda, taču trešais – pati daba. Veidojot šo filmu, es biju ļoti toleranta, nemēģinot ielīst viņas dvēselē, jo katrs mēs esam atšķirīgs. Es biju apburta ar to vidi, kurā es biju. Neskatoties uz to, ka man bija daudz savu pienākumu, man gribējās vienkārši sēdēt un vērot. Caur filmu vēlējos parādīt, ka viņa nav vientuļa savā glezniecībā, vēlējos pastāstīt par šo mākslinieci visiem,” stāsta D. Rotbaha.

Izstādes atklāšanā tika demonstrēta dokumentālā filma, kura vairāk par stāstījumu atklāja mākslinieces radošo un noslēpumaino garu, tā laika telpas, gleznas, kā arī ikdienas dzīvi.

Mākslas izstādi "Daba skatās uz mums" var apskatīt Ogres Vēstures un mākslas muzejā līdz 8.martam.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/46023