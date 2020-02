Ogres jaunie mūziķi tiek novērtēti atzinīgi

Februāris Ogres Mūzikas skolas audzēkņiem, kuri piedalījušies dažādos konkursos, iesācies veiksmīgi un jaunie Ogres mūziķi tikuši novērtēti tiešām atzinīgi.

Par priecīgām ziņām šonedēļ parūpējies Ogres Mūzikas skolas pūtēju orķestris. Nedēļas sākumā Mūzikas skolas Lielajā zālē bija sapulcējušies teju visi orķestra dalībnieki, lai žūrijas pārstāvjiem no Valsts izglītības satura centra parādītu, ka ir gatavi piedalīties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. “Ar gandarījumu varam paziņot, ka vērtējumu esam izturējuši un Dziesmu svētkos savu novadu pārstāvēsim godam,” teic Atvars Lakstīgala, Ogres Mūzikas skolas direktors un Pūtēju orķestra diriģents. Jāpiezīmē, ka Mūzikas skolas orķestris arī būs vienīgais orķestris no Ogres novada, kas piedalīsies XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. No šīs nedēļas orķestris ticis arī pie sava nosaukuma, kuru izdomājuši paši tā dalībnieki. Turpmāk Ogres Mūzikas skolas Pūtēju orķestris tiks dēvēts muzikāli skaisti: “Melodija”.

Savukārt nedēļas vidū bijām gandarīti uzzināt, ka Ogres Mūzikas skolas audzēknis Viktors Konopeckis ieguvis otro vietu Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas "Taustiņinstrumentu spēle - Akordeona spēle" audzēkņiem 2019./2020. mācību gada valsts konkursa finālā. Viktors startēja 2.grupā un viņš ir skolotājas Svetlanas Catlakas audzēknis.

Nesen arī mūzikas skolas vokālisti no Cēsīm atveda priecīgas ziņas - 2.vietu solo dziedāšanas konkursā “Vidzemes cīrulīši”, kas norisinājās Vidzemes koncertzālē “Cēsis”, ieguvusi Ogres Mūzikas skolas skolniece, pasniedzējas Gunitas Bičules audzēkne Estere Skrebele.

Informāciju sagatavoja Anda Bīriņa,

Ogres Mūzikas skolas kultūras pasākumu organizatore

