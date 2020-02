Koris "Rasa" un pūtēju orķestris "Madliena" nodrošina ar bagātīgu C vitamīnu devu uz visu gadu

Sestdienas vakarā Ogres novada Kultūras centra Mazajā zālē norisinājās dzīvespriecīgais koncerts "C vitamīns", kas ir ļoti gaidīts notikums gan dalībniekiem, gan skatītājiem.

Kopš 2000. gada Ogres novada Kultūras centra koris "Rasa" uztur tradīciju - tumšajā ziemas laikā dāvāt klausītājiem populāras mūzikas koncertu, lai caur dziesmām vairotu prieku, veselību un enerģiju.

Gandrīz visus 20 gadus kopā ar sieviešu kori "Rasa" šajos koncertos uz skatuves bijis pūtēju orķestris "Madliena", bet pēdējos gados pievienojies vēl viens Airas Birziņas vadītais kolektīvs - VEF Kultūras pils sieviešu koris "Dzintars". Pūtēju orķestri "Madliena" diriģēja Katrīna Marta Stoka.

Katru gadu, gatavojoties koncertam "C vitamīns", tiek domāts par tematiku, tērpiem, noformējumu, kā arī izvēlēts šim koncertam atbilstošs repertuārs.

"Koristēm tas vienmēr ir īpašs gatavošanās process – gan vizuāli, gan muzikāli, sasaistot to visu kopā. Šajos koncertos ir skanējušas dziesmas no mūzikliem, kino. Esam pievērsušies arī deju mūzikas atskaņošanai – dziedājām Johana Štrausa valšus, polkas un tango," stāsta A.Birziņa. "Tie ir svētki gan skatītājiem, gan pašam korim, jo visi šo notikumu gaida ar lielu mīlestību un prieku. Kā pirms šī koncerta teica viena no bijušajām kora "Rasa" dziedātājām – tuvojas gada lielākais notikums."

Šī gada programmā skanēja mūzika mīlestībai - populāras, visiem zināmas latviešu un ārzemju komponistu melodijas koru un orķestra sniegumā. Savukārt kora dziedātājas bija parūpējušās par košiem akcentiem tērpos, īpaši pievēršot uzmanību sarkanajai – mīlestības – krāsai.

A.Birziņa atklāj, ka katra "C vitamīns" koncerta izskaņā koristi kopā ar orķestra mūziķiem vienojas, kādai tematikai būs veltīts koncerts nākamajā gadā.

"Divdesmit gadus pietika ideju, ceru, ka pietiks arī nākamajiem divdesmit. Mūzikas pasaulē ir daudz!" – pārliecināta A.Birziņa.

