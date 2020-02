Ogres novada skolēni eksperimentē un pēta

20. februārī Ogres Valsts ģimnāzijā norisinājās jauno vides pētnieku konkurss "Skolēns eksperimentē", kurā 1. - 9. klašu skolēni prezentēja veiktos pētījumus, eksperimentus un izgudrojumus.

Atklājot pasākumu, Ogres novada Vides izglītības koordinatore Skaidrīte Butāne atzīmēja, ka visi dalībnieki ir veikuši lielu darbu, un tas ir pirmais solis tālākiem zinātniski pētnieciskiem darbiem. Skolēniem tā ir arī lieliska iespēja uzstāties publikas priekšā.

Šogad savus eksperimentus demonstrēja 9 komandas no Ogres 1.vidusskolas, Ogres sākumskolas, Jaunogres vidusskolas un Ogresgala pamatskolas. Veiktie pētījumi, eksperimenti un izgudrojumi bija ļoti daudzveidīgi. Liela uzmanība tika pievērsta arī vides draudzīga dzīvesveida nozīmei, parādot, ka arī no ikdienišķām, pat novecojušām lietām var izgatavot ko noderīgu.

Gatavojoties konkursam, daži skolēni bija veikuši ilgstošus pētījumus, piemēram, skaņas stipruma mērījumus skolā, C vitamīna masas izpēti veikala pirktajos un privātajā dārzā audzētajos ābolos, formaldehīdu daudzuma analīzi kosmētikā u.c. Citi dalībnieki prezentēja savus izgudrojumus – vadāms grīdas mazgātājs-pulētājs, no avīzēm izgatavots papīrs, ar ūdens spiedienu darbināms pacēlājs un daudz kas cits. Šogad piedalījās arī 1. un 2. klases skolēni no Ogresgala pamatskolas ar veidotajiem darbiem laikapstākļu noteikšanai.

Konkursa dalībnieki norādīja, ka tēmas izvēlētas, lai izpētītu ikdienišķas lietas – pārtika, ko ēdam, kosmētika, ko lietojam, apkārtējā vide, kur uzturamies. Galvenā panākumu atslēga – mēģināt, mēģināt un vēlreiz mēģināt.

Konkursa "Skolēns eksperimentē" 2020. gada rezultāti

1.-3. klašu grupā

1. vieta - Ogresgala pamatskolas 1. klases skolēni Anna Ezeriņa un Gustavs Butāns ar darbu “Vējelītis un Anemometrs” (skolotāja Ilona Moisejeva).

2. vieta – Ogresgala pamatskolas 2. klases skolēni Kate Grušecka un Aksels Cviguns ar darbu “Barometrs un Lietus rādītājs” (skolotāja Ilona Moisejeva).

4.-6. klašu grupā

1. vieta: Ogres sākumskolas 5. klases skolnieks Kristers Biukšāns ar darbu “Divpusējs hidrauliskais pacēlājs” (skolotāja Zane Kuriloviča).

2. vieta: Ogres sākumskolas 5. klases skolēni Raivis Krūmiņš un Mārtiņš Ķēniņš ar darbu “Misters tīrība” (skolotāja Zane Kuriloviča).

7.–9. klašu grupā

1. vieta:

Jaunogres vidusskolas 9. klases skolnieces Milana Peregudova un Remira Šakurova ar pētījumu “C vitamīna masas noteikšana veikala pirktajos un privātajā dārzā audzētajos ābolos” (skolotāja Inga Leine).

Ogres 1. vidusskolas 8. klases skolnieces Elīza Blicava, Alise Daukste, Sanita Janoviča ar darbu “Reciklēta papīra izgatavošana” (skolotāja Inese Orbidāne).

Ogres 1. vidusskolas 8. klases skolnieces Līga Jermacāne un Agate Āboliņa pētījumu ”Skaņa skolā” (skolotāja Inese Orbidāne).

2. vieta

Ogresgala pamatskolas 8. klases skolnieces Keita Avena un Samanta Giruckas ar pētījumu “Cigaretes vai karsējamā tabaka?” (skolotāja Skaidrīte Butāne).

Ogres 1. vidusskolas 8. klases skolnieces Jana Stumbre un Elizabete Avotiņa ar pētījumu ”Formaldehīds kosmētiskos līdzekļos” (skolotāja Inese Orbidāne).

Skolotāji, kas vērtēja eksperimentus, atzina, ka tajos ir ieguldīts liels darbos un daudzi no tiem varētu startēt arī zinātniski pētniecisko darbu konkursā.

Konkursa "Skolēns eksperimentē" mērķis ir sekmēt izglītojamo izpratni par apkārtējo vidi un tās problēmām, popularizēt pētniecisko darbu veikšanu un veicināt aktīvu vides izzināšanu. Tādā veidā skolēniem, kuriem programmā vēl nav paredzēti zinātniski pētnieciski darbi, tiek dota iespēju darboties un izstrādāt projektus, kā arī uzstāties publikas priekšā un prezentēt savu veikto pētījumu vai izgudrojumu.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/46142