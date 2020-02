Deju kolektīvi tiekas Madlienas vidusskolā

21. februārī Madlienas vidusskolā tika aizvadīts deju kolektīvu sadancis “Pa dejas ceļu laime iet”, uz kuru pie sevis ciemos bija aicinājis deju kolektīvs “Lienīte”.

Sadancī piedalījās ap 240 dejotāju no Jaunjelgavas vidusskolas TDK “Atvars”, 1.-4. kl. (vadītāja Inese Ermansone), Seces pamatskolas, 4.-6. kl. (vadītāja Inese Ermansone), “Spolītes” no Ikšķiles, 3.-4. kl., 5.-6. kl. (vadītāja Gundega Spūle), “Zeltupīte” no Ķeipenes, 4.-6. kl., 7.-9. kl. (vadītāja Agnese Lepse), TDK “Dzērve” no Olaines vidusskolas, 3.kl., 4.kl. (vadītāja Aija Freimane), “Bitītes” no Lauberes (vadītāja Inese Putroma ), “Upīte”, “Straujupe” no Tīnūžiem (vadītājs Didzis Apsītis) un, protams, koncertā piedalījās paši mājinieki “Lienīte” no Madlienas vidusskolas, 1.-2. kl., 3.-4. kl., 5.-9. kl. (vadītāja Dana Balode).

Deju kolektīvi kopumā izdejoja 23 dejas.

Paldies dejotājiem un viņu vadītājiem! Paldies skolotājai Ivetai Mežajevai un viņas audzēkņiem par muzikālajiem priekšnesumiem. Paldies deju kolektīva “Lienīte” vadītājai Danai Balodei, kura uzbūra šos skaistos Deju svētkus pie mums Madlienā.

Runā, ka pilnīgai laimei cilvēkam ir nepieciešamas tikai dažas lietas: kāds, kuru mīlēt, darbs, ko darīt, un kaut kas, uz ko cerēt. Deja mums palīdz saprast, kas mēs pa īstam esam!

Informācija, foto Guna Brīvule

