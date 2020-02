Ogres 1. vidusskolas skolēni īstenojuši sociāli atbildīgus projektus

Piektdien, 21. februārī, Latvijas Investīciju attīstības aģentūras Ogres biznesa inkubatora telpās Ogres 1. vidusskolas 12. klases komercnovirziena programmas skolēni prezentēja izstrādātos projektus, kuru mērķis ir sniegt labumu sabiedrībai.

Šajā mācību gadā Ogres 1. vidusskolas 12. klases komercnovirziena programmas skolēniem bija jāīsteno sociāli atbildīgs projekts komercdarbības priekšmetā. Viņu uzdevums bija attīstīt savu ideju, izvērtējot tās aktualitāti, meklēt tā īstenošanai nepieciešamos finanšu resursus, identificēt iespējamos riskus un atrast risinājumus to novēršanai, nodrošināt publicitāti, kā arī noorganizēt un novadīt šī projekta rezultātā organizēto pasākumu.

Kopā tika prezentēti 12 projekti, kurus vērtēja Ogres biznesa inkubatora vadītāja Ilze Linkuma, Ogres novada izglītības pārvaldes vadītāja vietniece Ieva Švēde, Ogres 1. vidusskolas direktors Igors Grigorjevs, Ogres novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs Artūrs Mangulis, projektu vadītāja Dace Grīsle. Viņi sniedza ieteikumus gan kā efektīvāk izmantot esošos resursus, gan kā piesaistīt jaunus, gan kā popularizēt un tālāk attīstīt savu projektu.

Projektu tēmas bija ļoti dažādas – kā atzina paši skolēni, idejas smēlušies no ikdienā aktuāliem jautājumiem. Rezultātā tika noorganizēti dažādi izglītojoši pasākumi, piemēram, lekcijas par sieviešu reproduktīvo veselību, mobingu skolas vidē, tā atpazīšanu un rīcību, forums par izglītības iespējām risku vadības un uzņēmējdarbības jomā u.c. Tāpat tika īstenoti labdarības projekti - spēļu diena Ogres pansionātā, akcijas “ShoeBox”, kas nodrošina dāvaniņas maznodrošinātām ģimenēm un vientuļiem senioriem, popularizēšana, kā arī projekti, kas veicina veselīgu un sportiska dzīvesveidu. Jaunieši atzina, ka projekta izstrādē nācās saskarties ar dažādām grūtībām, pat sākotnējās projekta idejas maiņu, taču svarīgi ir nepadoties un sasniegt savu mērķi.

Ogres 1. vidusskolas ekonomikas un komercdarbības skolotāja Agnese Slišāne, kas ir viena no pasākuma iniciatorēm un organizētājām, norāda, ka šādu projektu izstrāde šogad notika pirmo reizi. Galvenais mērķis ir dot iespēju skolēniem pašiem saviem spēkiem noorganizēt pasākumu, kurš ir vērsts uz sabiedrības izglītošanu, informēšanu un līdzdalību vides kvalitātes uzlabošanā savā dzīves vietā. Savukārt I.Grigorjevs atzīmēja, ka jauniešiem tā ir vērtīga pieredze kā darboties, nebaidīties īstenot savu ideju, uzrunāt atbalstītājus, rīkot un novadīt pasākumu, kā arī prezentēt to publikas priekšā. Līdz ar to šādu projektu īstenošanu noteikti vajadzētu turpināt, aicinot piedalīties arī pārējās Ogres 1. vidusskolas klases, kā arī skolēnus no citām Ogres novada skolām.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/46150