Deju kolektīvs “Sunta” aicina satikties Suntažos

2. februāra vakarā Suntažu Kultūras namā uz kopīgu sadanci savus draugus uz domubiedrus aicināja vidējās paaudzes deju kolektīvs „Sunta” (vadītāja Aiga Medne).

Aicinājumam „Satiekamies Suntažos” atsaucās tuvāki un tālāki draugu kolektīvi – „Lustīgais” no Lauberes (vad. Ervīns Kaužens, Agrita Kaužena), „Baloži” no Baložiem (vad.Mārtiņš Ezeriņš), „Pēda” no Aizkraukles (vad. Una Stakle), „Svirlauka” no Jaunsvirlaukas (vad.Liene Liniņa), „Stelpe” no Stelpes (vad.Lāsma Skubuliņa), „Cīpars” no Rīgas (vad. Aija Šrādere), „Apinītis” no Gulbenes (vad.Gundega Ķikuste), „Viesatas” no Viesatas (vad.Ilze Buka), „Stopiņš” no Stopiņiem (vad. Aiga Medne).

„Šis vakars un jaunā sezona mums ir īpaša. “Suntai” tas ir pārmaiņu laiks - jauna vadītāja, jauni dejotāji un deju draugi. Šodien mēs pavērām ceļu jaunai tradīcijai – ik gadu tikties deju draugu koncertā „Satiekamies Suntažos”. Paldies visiem, kuri atsaucās uzaicinājumam satikties Suntažos!”, izskan koncerta izskaņā, un varbūt par pavisam jaunu tradīciju, par pārsteigumu skatītājiem un pašiem dejotājiem, kļūs arī šajā vakarā notikusī dejotāju vienošanās kopīgā dziesmā koncerta noslēgumā!

Informāciju sagatavoja Agnese Brauna

