Ogrē interaktīva izrāde bērniem -Spokuskopija

2. martā plkst.13.00 un 18.00 Ogres novada Kultūras centra Mazajā zālē ar interaktīvo izrādi bērniem “Spokuskopija”, kas tapusi, iedvesmojoties no spoku stāstiem, viesosies Rēzeknes teātris “Joriks”.

Kuram gan no mums nav nācies dzirdēt kādu spoku stāstu! Tā runā, ka lieli un mazi spoki dzīvo tepat līdzās. Viņi mēdz parādīties šķietami visnepiemērotākajos brīžos, it sevišķi vēlos vakaros, kad gaisma istabā ir izslēgta. Tie klauvē pie loga, šļūkā pa grīdu vectēva čībās, lidina pa gaisu krāsainos zīmuļus, pielipina pie griestiem picas šķēli un visādi citādi cenšas mūs izjokot. Pastāv uzskats, ka no spokiem ir jābaidās, bet varbūt tā nemaz nav?

Aizrautīgie spoku menedžeri Valters un Vita iepazīstinās jūs ar pašiem draiskākajiem spociņiem, kuri parādās bērniem vecumā no sešiem līdz divpadsmit gadiem. Tikai mieru! Valters un Vita ir īsti profesionāļi, kuri ar spokuskopijas palīdzību atklās spociņu patiesos parādīšanās iemeslus. Kas ir spokuskopija? Nāc un noskaidro to kopā ar mums!

Režisors Edgars Niklasons atzīmē: “Mūsu iestudējuma spoki nav tipiski, vispārzināmos priekšstatos balstīti tēli, bet gan autorspoki, kas atspoguļo bērnu emocijas viņiem atpazīstamās dzīves situācijās.” Izrāde ir vizuāli krāšņa un atklāj bērniem tādu sen aizmirstu ierīci kā kodoskops.

Iestudējuma radošā komanda: režija – Edgars Niklasons; dramaturģija – Sandija Santa; scenogrāfija – Evita Bēta; mūzika – Kaspars Niklasons. Izrādē spēlē aktieri Anastasija Rekuta-Džordževiča un Artūrs Putniņš.

Izrāde latviešu valodā. Ieteicamais vecums – 6+ gadi.

Biļetes uz izrādi var iegādāties “Biļešu Paradīzē” un Ogres novada Kultūras centra kasē.

Biļešu cenas: 4 EUR Grupas atlaide (10+); 5 EUR ar Ogres novadnieka karti un Ģimenes biļetei (4+); 7 EUR.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/46179