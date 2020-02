Tomes dāmu vokālā ansambļa dziesmotie 30 gadi

Tomes Tautas nama vadītāja dalās atmiņās un pārdomās par Tomes dāmu vokālo ansambli, kas svinēs 30 gadu jubileju.

Tas sākās 1989. gada rudenī, kad uz mazo Tomes skolu strādāt atnāca jauna skolotāja Iveta Ritere. Skolā viņa pasniedza krievu valodu un dziedāšanas stundas. Blakus skolai, atdzimis no pelniem un aktīvu darbību uzsācis, bija Tomes Tautas nams. Māras Graudiņas vadībā izremontēts, aprīkots un bagātīgs ar dažādiem pasākumiem un Latvijā pieprasītāko mākslinieku koncertiem. No pelniem jaunu dzīvi uzsāka arī amatieru kolektīvi. Tajā rudenī sākās arī pirmie danču soļi deju kolektīvam “Kadiķis” un pirmie mēģinājumi “Tomes dāmu vokālajam ansamblim”. Vadīt šo kolektīvu tika uzaicināta skolotāja Iveta, kura piekrita, jo pašai ļoti patika dziedāt un muzicēt.

Tautas nama un skolas pasākumi tika kuplināti ar bērnu kolektīvu dziesmām, dāmu vokālā ansambļa priekšnesumiem, tradīciju svētku svinēšanu - Lieldienās, Ziemassvētkos, vasaras Saulgriežos, Mārtiņos un pat kolhoza atpūtas pasākumos un dievkalpojumos (tajā laikā Tomes baznīcas vēl nebija). Vēlāk, kad jau kolektīvs bija sadziedājies, dāmas tika aicinātas dziedāt laulību ceremonijās Ķegumā un kāzu jubilāru godināšanas pasākumos.

Es, Sarmīte, savu darbošanos dāmu voklājajā ansablī iesāku ar pirmo tā mēģinājumu tālajā 1989. gada rudenī. Dzīvoju Bekuciemā, audzināju mājās divus mazus bērnus. Kā nokļūt uz mēģinājumu? Mašīna bija, tiesību nebija. Vēl tikai mācoties autoskolā es riskēju un pati braucu uz mēģinājumiem. Vispār esmu ļoti disciplinēta un apzinīga, bet kārdinājums dziedāt bija tik liels, ka riskēju un sēdos savam sarkanajam žigulītim pie stūres vēl bez īstām tiesībām, lai tikai tiktu uz mēģinājumu. Ar dziesmu kopā esmu no 1. klases Jaunciema skolā, pēc tam Rīgas 2. vidusskolā, Bulduru tehnikuma korī un visbeidzot Tomes dāmu ansamblī. Šeit pirmo reiz dzirdēju Ziemassvētku dziesmas, jo pirms tam tās netika dziedātas publiski. Dziedājām “Ziemassvētku vakars”, “Kas ir šis bērns”, “Klusa nakts svēta nakts”. Tika izdziedātas patriotiskās dziesmas, kas veltītas LTF un Latvijas atmodai - “Mantojums”, “Kad graudi elpo”, “Aiz ezera augsti kalni”. Atmiņā palikušas tādas dziesmas kā “Mērijas un Džona duets”, “Piena ceļš”, “Mīlestība”, “Lūgšana”. Dziedājām arī draiskas apdziedāšanās dziesmas, piemēram, “Labais šņabis”,” Rīta saule ezerā.”

Pirmajos gados ansamblī dziedāja Agita Freiberga, Biruta Voldeka, Ineses Skudra, Dzina Grīnberga, Aina Zagorska, Inese Cīrule, Iveta Zemniece. Ar tērpiem tajā laikā vēl nevarējām dižoties un parasti tie bija svārki un balta vai sarkana blūzīte, savukārt tradīciju svētkos tautas tērps.

1994. gadā biju jauna izaicinājuma priekšā - mani uzaicināja strādāt par vadītāju Tomes tautas namā un es ar prieku piekritu. Pēc 4 gadiem mainījās arī Tomes dāmu kolektīva vadītāja. Latvijas Mūzikas Akadēmijas 2. kursa studente Ingrīda Misiņa (tajā laikā Ingrīda Klepere) piekrita veltīt savu laiku un enerģiju šim kolektīvam. Pirms tam Ingrīda savas vokālās dotības bija izkopusi J. Mediņa mūzikas koledžā, Lielvārdes mūzikas skolā, kā arī augot muzikālajā Baibas un Antonija Kleperu ģimenē. Ingrīda – tik smalka, bet ar lielu krampi, ļoti prasīga un zinoša prata iemācīt dziedāt arī “meitenēm”, kuras nepazīst notis. Katra mēģinājuma minūte tika prasmīgi likta lietā, lai sasniegtu labus rezultātus. Vokālo ansambļu skatēs sākumā ieguvām otrās pakāpes diplomus, bet vēlāk jau pirmās un augstākās pakāpes. Ingrīdas neatlaidība un cīņa par katru tīru un pareizu skaņu deva kopējus rezultātus, kas iepriecināja kolektīvu un arī pašu vadītāju. Ansambļa sastāvs ik pa brīdim mainījies. Kolektīvā dziedājušas Dace Skrīvele, Daiga Virse, Venita Mikša, Kristīne Armanoviča un Anita Eglīte, Olga Muzikante, Iluta Mistre. Pašlaik ansamblī dzied Jolanta Tepļakova, Dina Dārzniece, Santa Strausa, Baiba Rožkalna, Antra Kauliņa, Jana Krūmiņa, Elīna Auziņa, Marija Sprukule un visilgāk uzticīgas kolektīvam no pirmsākumiem Iveta Zemniece, Iveta Ritere un es – Sarmīte Pugača.

Kolektīvs piedalījies un greznojis ar savām dziesmām novadā daudzus pasākumus, kā arī popularizējis Tomes un Ķeguma vārdu visā Latvijā. Koncerti izdziedāti gan kultūras namos Ogrē Lielvārdē, Daugavpilī, Ventspilī, Brocēnos, Rīgā (AVE SOL koncertzālē un kultūras un mākslas centrā “Ritums”, kultūras pilī “Ziemeļblāzma”) ,Baložos un Mārupē. Kolektīvs skaistus koncertus sniedzis baznīcās- Lielvārdē, Jaunpiebalgā, Ķegumā, Lēdmanē, Skaistkalnē un Tomē. Īpašs notikums bija dziedāt prezidenta pilī, kad Tomes pagastam tika piešķirts ģerbonis. Daudz saviesīgu pasākumu un koncertu kopā notikuši ar Lielvārdes kultūras centra sieviešu vokālo ansambli “Pusnakts stundā”, Ogres kultūras centra jaukto kori “Grīva” un KTMC “Ritums” vīru kori “Tēvzeme”.

Ķeguma dome kolektīvu vienmēr atbalstījusi, piešķirot transportu tālākiem braucieniem un daudzu tērpu iegādei. Šajos 30 gados kolektīvam uzšūti jau 8 tērpi. Ļoti mīļi atmiņā palikusi zilā kleita un baltais kostīms, kā arī greznais zelta tērps un raibie tauriņu brunči.

Uz koncertiem un skatēm kolektīvam līdzi ceļojuši arī tādi koncertmeistari kā Antonijs Kleperis, Marina Kravčenko, Māra Sirmā, Gunta Trasune, Marika Austruma un Maigonis Makars (saksofons). Esam sadarbojušās ar dziesmu autoriem Leonu Amoliņi, Ditu Tomsoni, Skaidrīti Pugaču, Irēnu Rebhūni un Mariku Austrumu, kura veltīja mūsu ansamblim dziesmu “Nāriņas”. Ļoti mīļas un gadiem cauri izvijušās Raimondas Vazdikas un Valta Pūces dziesmas. Dziesmu repertuārs šajos 30 gados ļoti plašs, sākot no “Ave Maria”, “ Pie Jesus”, “Panis Angelicus”, “Not by might”, “Sous le ciel Paris” līdz “Ripoja akmens”, “Ķiršu lietus”, “Sirds zin”, “Gaismiņa ausa”, “Aicinājums” un daudzām citām mums mīļām dziesmām.

Visgrūtākais kolektīvam ir saplānot koncertus un saviesīgus pasākumus, jo dāmas ļoti aizņemtas savos darbos - bieži komandējumi, svarīgi darba pienākumi, liela atbildība utt. Lielākā daļa ir māmiņas un jau arī vecmāmiņas, kas aizņemtas savā privātajā dzīvē. Arī mūsu vadītāja ir ļoti aizņemta un bez šī kolektīva vadīšanas strādā Valsts Akadēmiskajā korī “Latvija”, Doma kora skolā un audzina dēliņu Raulu. Tāpēc atrast brīvu dienu, lai visas tiktu, ir ļoti sarežģīti. Tikai laicīgi plānojot, tas ir iespējams. Tāpēc arī mēģinājumos nenotiek pļāpāšanas, kaut gan reizām tik ļoti gribas padalīties savos notikumos. Vasarā kolektīvs cenšas vismaz vienreiz izbraukt zaļumos un tad gan no sirds tiek izrunāts viss, kas sakrājies uz sirds.

Vislielākās emocijas kolektīvs ir guvis piedaloties Dziesmu svētkos un gājienā, kad visi uzgavilē un sauc: “Lai dzīvo Tome, Tomes dāmas un Tomes laši”. 2018. gada Dziesmu svētki un 5. jūlijs kolektīvam noteikti ir bijis nozīmīgākais pasākums - ansamblim tika uzticēts piedalīties vokālo ansambļu koncertā “Laiku viju gredzenā”, kas norisinājās Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī. Koncertā piedalījās 10 labākie kolektīvi no visas Latvijas. Koncerta idejas autori, mākslinieciskā vadītāja Dita Tomsone un režisors Didzis Eglītis par koncerta tēmu izvelējās četrus Latvijas gadalaikus. Tomes Dāmas izdziedāja vasaru un rudeni. Kopā sadziedājām ar Stendes vīru ansambli. Šajā koncertā kolektīvs ieguva jaunus dziesmu draugus no Kurzemes - Stendes vīrus, kuri būs dāmu viesi jubilejas koncertā. Ļoti sena draudzība kolektīvam ir ar Latgales vīriem – Preiļu vīru ansambli ar kuriem ir kopā dziedāts gan Preiļos, gan Tomē. No Vidzemes pakalniem kolektīvam ir izveidojusies draudzība ar Kalsnavas sieviešu ansambli “Vīzija”. Kopā esam koncertējušas Kalsnavā, Rīgā, Tomē un Odzienas pilī.

Ļoti skaists koncerts ansamblim izskanēja Cesvaines pilī. Kolektīvs tika labi uzņemts, koncerts tika nofilmēts. Pēc koncerta saņēmām burvīgu dāvanu - disku ar pilī izskanējušām dziesmām un skaistiem dabas skatiem melodiju fonā. Nejauši tā ir sagadījies, ka ansambļa jubilejas koncertā satiksies visi Latvijas novadi - Latgale, Vidzeme, Kurzeme un Zemgale.

Ansamblī dažas dāmas ir iesauktas par tālbraucējām, jo mēro garo ceļu uz mēģinājumiem Tomē no Bolderājas, Rīgas, Mežciema, tām seko ogrēnietes, lielvārdietes, ķegumietes un divas dāmas no Bekuciema.

Tomes Dāmas 2015. gada rudenī ierakstīja dziesmu albumu “Gaismiņa ausa”. Tika radīts Ķeguma novada prezentācijas materiāls, kurā 12 savas skaistākās dziesmas kolektīvs dāvāja savam novadam. Uz albuma vāka ir rakstīts: “Saules gaisma ir mīlestības dāvana mums visiem. Pavērsiet plaukstas uz austošo sauli, aust gaismiņa, mūsu spēks ir mūsu novadā. Te gribas palikt un būt!” Tik sirsnīgi un skaisti.

Un arī šajā brīdī 2020. gada pavasarī, kad ansamblis 14. martā ar skaistu koncertu “Upe un sapņi” atzīmes savu 30. darba jubileju, novēlu Tomes Dāmām smelties saules gaismu un ar savām dziesmām dāvāt mīlestību mūsu klausītājiem vēl daudz gadus!

Tomes Tautas nama vadītāja un ilggadēja Tomes dāmu vokālā ansambļa

dziedātāja Sarmīte Pugača

