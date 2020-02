Sper soli pretī panākumiem jau šodien!

Ogres Vēstures un mākslas muzejā 28. februārī noritēja karjeras pasākums jauniešiem "Sper soli pretī panākumiem", kurā neformālā gaisotnē bija iespēja tikties darba devējiem un darba ņēmējiem.

Pasākuma organizatores ir Ogres 1. vidusskolas 12. klases komercnovirziena programmas skolnieces Linda Sticere, Anna Akinfova, Rēzija Aperāne, Diāna Ķervesa, Lāsma Ločmele. Kopš mācību gada sākuma šīs klases skolēnu uzdevums bija īstenot sociāli atbildīgus projektus, izmantojot savas organizatoriskās, sadarbības un komunikācijas prasmes. Tā kā bieži vien jaunieši pēc skolas beigšanas īsti nezina, kur doties studēt vai strādāt, meitenes izvēlējās organizēt karjeras pasākumu ar devīzi "Sper soli pretī panākumiem jau šodien!", kurā jaunieši var tikties ar uzņēmējiem neformālā gaisotnē.

"Mūsu mērķis ir palīdzēt skolēniem uzzināt vairāk par kādu profesiju, projektu īstenošanas iespējām, pieejamām prakses vai patstāvīgajām darba vietām, kā arī veicināt skolēnu sadarbību ar uzņēmējiem," informē organizatores.

Dalībai pasākumā tika uzrunāti dažādi uzņēmēji, galvenokārt tie, kas atrodas Ogres novada apkārtnē un būtu interesanti pašiem jauniešiem. Savukārt skolēni tika informēti ar skolu karjeru konsultantu un sociālo tīklu palīdzību. Meitenes atzīmē, ka ir prieks par tik lielu atsaucību gan no jauniešu, gan uzņēmēju puses, pat no tādiem lieliem uzņēmumiem kā AS "airBaltic", RIX (Riga International Airport), SIA "Fazer Latvija", kā arī valsts un pašvaldības iestādēm - Valsts Robežsardze, Valsts ieņēmumu dienests, Ogres novada pašvaldība, PPP "Zied zeme".

Pasākumā bija iespēja satikt pārstāvjus no Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts robežsardzes, zīmola "Ette Tete", izklaides parka "Avārijas brigāde", SIA "Fazer Latvija", PPP "Zied zeme", uzņēmuma"Fast Break", batutu parka "Jump Park", Ogres novada pašvaldības. Jaunieši pēc pašu iniciatīvas varēja noformēt un iesniegt savu CV, kā arī piedalīties konkursos un laimēt balvas.

Noslēgumā organizatores teica lielu paldies atbalstītājiem, bez kuriem šis pasākums nebūtu iespējams, - Ogres novada izglītības pārvaldei, Latvijas Investīciju attīstības aģentūras Ogres biznesa inkubatoram, Ogres Vēstures un mākslas muzejam, kā arī visiem uzņēmējiem.

