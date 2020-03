Ogres Mākslas skolā atklās Vilhelmam Purvītim veltītu izstādi

Šodien izcilajam latviešu ainavu gleznotājam Vilhelmam Kārlim Purvītim 148.dzimšanas diena. Daudz laimes, māksliniek!

Šī notikuma ietvaros šodien plkst.17.00 atklās Ogres Mākslas skolas audzēkņu darbu izstādi "PURVĪTIS.ELPA TELPĀ". Laipni gaidīti!

Izstāde apskatāma no 2.-7 martam, darba dienās no plkst.10.00-19.00,sestdienās no plkst.10.00-18.00, svētdienās slēgts.

