Ogres Mākslas skolas audzēkņi un pedagogi iedvesmojas no Purvīša ainavām

Kopš 2.marta Ogres Mākslas skolas (OMS) Izstāžu zālē skatāma izcilajam latviešu ainavu gleznotājam Vilhelmam Kārlim Purvītim veltīta OMS audzēkņu un pedagogu darbu izstāde "Purvītis. Elpa telpā".

Izstādes atklāšanas pasākums notika 3.martā, tieši Vilhelma Purvīša 148.dzimšanas dienā. Pasākumā piedalījās OMS direktore Astra Rubene, direktores vietniece mācību darbā Signe Kraukle, pedagogi un audzēkņi.

"Jau ceturto gadu Ogres Mākslas skolā atzīmējam Vilhelma Kārļa Purvīša dzimšanas dienu ar izstādi. Audzēkņu un pedagogu darbi tapuši, iedvesmojoties no Vilhelma Purvīša gleznu reprodukcijām. Katru gadu audzēkņiem nodarbībās mācām un stāstām par mūsu izcilo novadnieku Vilhelmu Purvīti. Aicinām pedagogus mācību procesā paredzētos darbus veikt saistībā ar Purvīša daiļradi. Katru gadu pedagogi izdomā citus uzdevumus. Arī šoreiz tapuši daudzveidīgi darbi – telpiski objekti, tekstilmāksla, grafika. Paši mazākie audzēkņi skolotājas Signes Kraukles vadībā veidoja pakalnus ar bērziem, jo Purvītis visiem asociējas ar pavasari un plaukstošiem bērziem," stāsta OMS direktore Astra Rubene. "Purvītis ir emocionāls un smalks mākslinieks, ainavists, no kura daiļrades var daudz mācīties un radoši izpausties. Viņš ir ne tikai Ogres novada, bet visas pasaules mākslinieks. Pētot Purvīša darbus, audzēkņi ne tikai iepazīstas ar jūgendstilu un impresionismu, iemācās, kā likt triepienus un veidot krāsu attiecības, bet veidojas arī par sava novada patriotiem."

Izstāde apskatāma no 2.- 7 martam, darba dienās no plkst.10.00-19.00,sestdienās no plkst.10.00-18.00, svētdienās slēgts.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/46247