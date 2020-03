LR Klasikā un Ogrē viesojas portugāļu dīva Marija Mendeša

Šovakar uz Ogres novada Kultūras centra skatuves koncertā “Dienvidu krasti” satiksies portugāļu dziedātāja Maria Mendeša, brazīliešu basģitārists Mišaels Pipokiņa un Latvijas Radio Bigbends.

Šādi koncerti Latvijā būs tikai trīs - Liepājā, Rēzeknē un Ogrē, no kuriem pirmais būs tieši Ogres novada Kultūras centrā. Maria Mendeša (Maria Mendes) ir portugāļu dīva ar plašu muzikālo interešu loku – viņa teicami jūtas džezā, glāsmaini dzied popmūziku un māk savai dzidri skanīgajai balsij piešķirt arī fadu smeldzīgumu. Mendeša uzstājusies Ņujorkas leģendārajā Blue Note Jazz Club, viņai uzgavilējusi Montrē džeza festivāla publika. Portālā All About Jazz teikts: “Mendeša skaidri parāda, ka viņai absolūti nekas nav jāpierāda.” Mišaels Pipokiņa (Michael Pipoquinha), kurš Latvijā viesojies vairākkārt, jau pusaudža gados ar savu tehniski meistarīgo spēli apbūra tūkstošus sava videokanāla sekotāju visā pasaulē, un tagad šis brazīļu jauneklis ir uz pasaules slavas sliekšņa. Mišaela spēlē ir Brazīlijas ritmu daudzkrāsainība, unikāla slepu jeb plaukstspēles tehnika un mežonīgi grūvi.

