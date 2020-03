Valters Grīnhofs – labākais Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadu "Skaļās lasīšanas sacensības" finālā

6.martā Ogres novada Kultūras centra Mazajā zālē norisinājās Ogres reģiona – Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadu – "Skaļās lasīšanas sacensības" fināls.

Reģionālā fināla dalībniekus sveica Ogres Centrālās bibliotēkas direktores vietniece Aija Žilvinska.

"Pagājušajā gadā, kad tika aizsākta Skaļās lasīšanas sacensības tradīcija, Ogres reģiona finālā piedalījās skolēni no piecām izglītības iestādēm, bet šogad iesaistījās astoņas skolas no četriem novadiem. Dalībnieku pulku papildināja lasītāji no Ogres 1.vidusskolas un Ikšķiles novada izglītības iestādēm. Kopumā Ogres reģionā šogad iesaistījušies 900 lasītāji. Un vēl mēs šogad ļoti priecājamies, ka no 15 finālistiem 7 ir puiši. Acīmredzot arī viņi šogad atklājuši lasīšanas prieku, bet varbūt tikai kļuvuši pietiekami drosmīgi, lai kāptu uz skatuves," sacīja A.Žilvinska.

Lasīšanas sacensību 2017.gada septembrī uzsāka Latvijas Nacionālā bibliotēka kopā ar Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomi, bibliotēkām un skolām visā Latvijā. Ideja par kampaņas rīkošanu ir aizgūta no Nīderlandes, kur konkurss norisinās jau vairāk nekā 25 gadus, iesaistot katru gadu ap miljonu skolēnu. Latvijā iniciatīva ir iecerēta, lai mazinātu skolēniem raksturīgo neadekvāti zemo lasīšanas prasmju pašnovērtējumu.

"Skolēni, kuriem vecāki jau bērnībā lasījuši grāmatas priekšā, arī paši vienmēr lasīs. Savukārt tiem, kuri šo prasmi nav apguvuši, būs grūtāk, taču skolēnu interese par lasīšanu pieaug," atzīst Ķeguma Komercnovirziena vidusskolas bibliotekāre Erita Krēmere. "Šogad konkursam pieteicās 14 skolēnu no 5. un 6.klasēm. Tas ir vairāk nekā pagājušajā gadā."

Ķeguma Komercnovirziena vidusskolu Skaļās lasīšanas reģionālajā finālā pārstāvēja 5.a klases skolniece Annija Skudra un 6a klases skolnieks Rauls Vīksniņš. Skolēnus konkursam sagatavoja latviešu valodas skolotāja Rasma Bogdanova.

Kā atklāja Suntažu vidusskolas latviešu valodas skolotāja Indra Puķe, viņu skolā visi skolēni tiek mudināti lasīt grāmatas. Skaļās lasīšanas sacensībā, kas notiek jau otro gadu, Suntažu vidusskolas konkursā piedalās ne tikai 5.un 6.klašu skolēni, kas ir šī pasākuma mērķauditorija, bet visas klases. Skolēni konkursam gatavojas ļoti nopietni – meklē grāmatas, izvēlas atbilstošākos fragmentus, zīmē reklāmas plakātus. Pērn reģionālajā finālā Suntažu vidusskolas 5.klases skolniece Lelde Liepa izcīnīja 3.vietu. Arī šogad, izturējusi konkursu savā skolā, Lelde piedalījās reģionālajā finālā un bija 15 labāko lasītāju vidū.

Lai ne tikai baudītu krāsaino un daudzveidīgo grāmatu pasauli, bet arī noskaidrotu, kurš no "skaļajiem" lasītājiem Ogres reģionu pārstāvēs Vislatvijas skaļās lasīšanas sacensībās nacionālajā finālā Rīgā, dalībniekus vērtēja žūrija: Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Iveta Skrebele, "Zvaigzne ABC" Ogres grāmatnīcas vadītāja Ingūna Zemzāle, skatuves runas skolotāja Indra Tilaka, Lielvārdes Tautas teātra režisors Kārlis Lišmanis.

Apkopojot rezultātus, žūrija par uzvarētāju atzina Ogres 1.vidusskolas skolnieku Valteru Grīnhofu, kurš tika kronēts par šī gada Skaļās lasīšanas sacensības karali, bet viņa galma dāmas – 2.vietas ieguvēja Patrīcija Eglīte un Lienīte Audere (abas Ogres sākumskolas skolnieces). Valters 9.maijā pārstāvēs Ogres reģionu Vislatvijas skaļās lasīšanas sacensībās nacionālajā finālā un cīnīsies par Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu direktora titulu. Pagājušajā gadā Ogres sākumskolas skolniece Laura Potaša Nacionālajā finālā ieguva godpilno 3.vietu. "Šogad centīsimies šo panākumu atkārtot! Mēs ticam, ka jūs to varat, un atcerieties - šajās sacensībās galvenais ir spēja likt citiem sajust, ka jums pašiem patīk tas, ko jūs lasāt, spēja aizraut citus ar savu lasīšanu!" sacīja A.Žilvinska.

"Paldies, ka esat atraduši laiku piedalīties šajā konkursā! Tas nozīmē, ka jūsu brīvais laiks ir bijis aizpildīts iepazīstot labu literatūru. Centieties pēc iespējas vairāk lasīt, līdz ar to uzzināsit daudz interesanta, un paši kļūsit interesantāki!" dalībniekiem vēlēja žūrijas pārstāvis, Lielvārdes Tautas teātra režisors Kārlis Lišmanis.

Dalībniekus ar muzikāliem priekšnesumiem sveica Ogres Mūzikas skolas jaunie ģitāristi skolotāja Valda Koroševska vadībā

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/46275