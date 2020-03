Jaunogres vidusskolas komanda "Knabis club" izcīna otro vietu konkursa "Gribu būt mobils" finālā

Ceļu satiksmes drošības konkursa "Gribu būt mobils" finālā 6. martā Rīgas Motormuzejā tika noskaidroti šī mācību gada zinošākie 6.-8. klašu satiksmes dalībnieki.

Konkursa finālā piedalījās 7 komandas. Šīs komandas konsultējošo pedagogu vadībā uzsāka konkursa neklātienes posmu kopā ar gandrīz 500 komandu dalībniekiem no visiem reģioniem. Sīvā konkurencē viņiem izdevās būt labākajiem visu pusfinālu kopvērtējumā. Rūpīgs un neatlaidīgs darbs bija nepieciešams, arī gatavojoties fināla sacensībām, kurās testu un uzdevumu sarežģītības latiņa bija pacelta vēl augstāk.

Par šī mācību gada konkursa uzvarētāju kļuva komanda "Strauti-1" no Strautiņu pamatskolas. Otrajā vietā ierindojās komanda "Knabis club" no Jaunogres vidusskolas. Trešo vietu izcīnīja komanda "Pope-1" no Popes pamatskolas.

Jaunogres vidusskolas komandai vicečempionu godu nodrošināja: Daniils Semenčenko (8.a klase), Ņikita Okuņevs (8.a klase), Kristians Mucenieks (8.b klase), Aleksejs Larins (8.b klase), Marks Poladovs (8.b klase). Konkursam skolēnus sagatavoja informātikas skolotāja Jeļena Bobrova.

Konkursa uzvarētāji "Strauti-1" saņēma galveno balvu - dāvanu karti izglītojošam ceļojumam 2000 eiro vērtībā. Otrās vietas ieguvējai komandai "Knabis club" balvā - ceļojuma dāvanu karte 1000 eiro vērtībā. Savukārt trešās vietas ieguvēja "Pope-1" saņēma balvu 500 eiro vērtībā.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/46301