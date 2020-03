Ogres novada Mākslinieki!

Ir pavasaris un atkal Mākslas dienas! Šogad izstādes nosaukums "Māksla! Brīvība! 30!". Mākslas skolai aprit 30 gadi! Arī Latvijas neatkarības atjaunošanai 4.maijā ir 30 gadi!

Pusgada garumā norit dažādi projekti, viens no tiem būs izstāde.

Izstādes darbus uz Ogres Mākslas skolu lūdzam atnest no 14.-17.aprīlim,darba dienās no plkst.9.00-19.00,sestdien no plkst.9.00-18.00. Izstāde būs apskatāma no 20.aprīļa līdz 9.maijam.

4.maijā ielūdzam Jūs uz Ogres Mākslas skolu,plkst.12.00 "Baltajā svētku rītā", pie balti klātiem galdiem uz sarunām ar māksliniekiem. Līdzi ņemot "groziņu".

9.maijā norisināsies Mākslas dienas pasākumi ārpus un iekšpus skolas.

9.maija vakarā varēsiet darbus saņemt atpakaļ.

Lai mums izdodas!

