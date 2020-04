Pūces skoliņas uzdevums mazajiem ogrēniešiem

Gaidot Lieldienas, Ogres Centrālās bibliotēkas Pūces skoliņa aicina mazos ogrēniešus darboties mājās – minēt mīklas un būt radošiem.

Bērniem, kopā ar pieaugušajiem, tiek piedāvāta iespēja no aplikāciju papīra, to izgriežot un salīmējot pēc norādītās instrukcijas, pagatavot putnu ligzdiņu. Kad bērni no galvas būs iemācījušies tautasdziesmu par Lieldienām un atminējuši Pūces skoliņas uzdotās mīklas, jāizdomā pašiem sava Lieldienu mīkla.

Izdomātā mīkla, kopā ar izgatavotās putnu ligzdiņas bildi, līdz 10.aprīlim jānosūta uz Ogres Centrālās bibliotēkas e-pastu –info@ocb.lv.

Iesūtītās ligzdiņu fotogrāfijas un bērnu izdomātās Lieldienu mīklas tiks izvietotas virtuālajā izstādē, kas būs ikvienam apskatāma Ogres Centrālās bibliotēkas mājas lapā un sociālajos tīklos.

Lai saulains Lieldienu gaidīšanas laiks!

