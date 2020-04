Folklorists Andris Kapusts stāsta par latviskajām Lieldienu svinēšanas tradīcijām

Ierasti Lieldienu svinības Ogrē norisinājās pilsētas skvērā – ejot rotaļās, baudot svētku koncertu, šūpojoties šūpolēs, ripinot olas, taču šogad valstī izsludinātās ārkārtas situācijas dēļ publiskie pasākumi nenotiek.

Šogad, Lieldienas drīkstam svinēt ģimenes lokā (vienas mājsaimniecības ietvaros). Lai svētkus aizvadītu godam, Ogres novada Kultūras centrs piedāvā folkloras kopas "Artava" vadītāja Andra Kapusta ieteikumus par latviskajām Lieldienu svinēšanas tradīcijām.

"Lieldienu rītā ir svarīgi piecelties pirms saullēkta, bet, ja ir vēlēšanās, to var sagaidīt ārpus mājas. Var nodziedāt dziesmu, kurā pieminēta saule – kaut to pašu "Spīguļo, saulīt". Ideāli, ja šajā rītā var nomazgāties tekošā ūdenī – strautā, kas tek uz austrumiem. Nedrīkst aizmirst par pēršanos – ar pūpoliem vai izplaucētiem zariem, un, to darot, jāskaita: “Veselība iekšā, slimība ārā!” Vēl viena neatņemama Lieldienu tradīcija ir šūpošanās, kas atgādina par to, ka šajos svētkos mēs atrodamies ārpus ikdienišķā – starp debesīm un zemi. Un ja kādu iemeslu dēļ šūpoties ārā nav iespējams, to var darīt mājās – iekarot šūpoles starp durvju stenderēm," stāsta A. Kapusts.

Vairāk par Andra Kapusta ieteikumiem Lieldienu svinībām aicinām noskatīties sagatavotajā videomateriālā!

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/46583