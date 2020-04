Ogres novadnieku sveicieni, 4.maiju gaidot

4.maijā, kā ik gadu, svinēsim Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienu. Šogad šos svētkus īpašākus padara tas, ka pagājuši 30 gadi, kopš Latvijas PSR Augstākā Padome 1990. gada 4. maijā pieņēma Deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”, atjaunojot 1918.gada 18.novembrī proklamēto Latvijas Republiku.

Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ svētku dienā nepulcēsimies kultūras namos, baznīcās un citos publiskos pasākumos, bet tas netraucē izjust lepnumu un apzināties piederību savai pilsētai, novadam un valstij. To mums neviens nevar atņemt…

Ogres novada pašvaldība sadarbībā ar Ogres novada Kultūras centru aicinājusi dažādu paaudžu Ogres novada iedzīvotājus dalīties piedzīvotajās sajūtās, kādas bija toreiz, pirms 30 gadiem, kad Latvija tikko pasludinājusi neatkarību vai dzirdētajos stāstos, ko gados jaunākie runātāji dzirdējuši no saviem vecākiem, lasījuši presē.

Video sveicienos pievienojās deputāti, uzņēmēji, kultūras darbinieki, garīdznieki, pedagogi, sportisti: Ieva Zāģere, Jānis Iklāvs, Atvars Lakstīgala, Egils Helmanis, Daina Raituma, Dainis Širovs, Kristaps Dārgais, Artūrs Umulis, Maija Amoliņa, Andris Dambis, Jānis Kaijaks, Dainis Pandars, Mārtiņš Kalējs, Igors Grigorjevs, Elīna Zelčāne, Dzidra Sproģe, Elmārs Pļaviņš, Agnese Lepse, Jānis Stafeckis, Vera Gruzdiņa, Jevgēnijs Liepa.

Video sveicieni ONKC Facebook lapā tiks publicēti laika posmā no 27. aprīļa līdz 4.maijam.

Šogad paliekam savās mājās, Balto galdautu klājam katrs savā ģimenē, turam godā valsti, tās vērtības.

Iveta Zāģere - ogrēniete, trīs bērnu mamma, uzņēmēja - M.Pūres beķerejas un restorāna īpašniece –, aktīva novada kultūras un tūrisma dzīves līdzveidotāja - pirms 30 gadiem gatavojās uzsākt mācības pamatskolas 9.klasē. Šis laiks sakrita ar izvēli, kāda būs ne tikai viņas, bet arī valsts nākotne.

"Vēsture mums ir dota, lai mēs no tās mācītos un izdarītu secinājumus. Arī pašreizējā situācija valstī liek pārvērtēt vērtības, paskatīties uz lietām, kas ir un kas nav svarīgas, sakārtot savas domas, paskatīties uz sevi no malas.

Reizēm ikdienas skrējienā vai ierēdniecības gaiteņos pazūd tā galvenā doma, kādēļ vispār ir valsts. Valsts ir cilvēkiem, nevis cilvēki valstij. Tas ir tas, uz ko mums vajadzētu tiekties. Mēs esam stipra tauta un mums jānotic pašiem sev, ka mēs varam mainīt, lai būtu labāk. Šīs ir mūsu mājas, un mājas ir tā jāsakārto, lai visiem tajās būtu labi dzīvot," uzskata Iveta Zāģere.

Jānis Iklāvs – Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas valdes loceklis, Ogresgala 5.skautu un gaidu vienības priekšnieks, Ogres novada pašvaldības deputāts, Ogresgala PII “Ābelīte” vadītājas vietnieks izglītības jomā – sevi var uzskatīt par 1991.gada janvāra barikāžu dalībnieku, jo būdams divus gadus vecs rīdzinieks kopā ar vecmāmiņu Vecrīgā nesis barikāžu aizstāvjiem pīrādziņus un tēju.

"Es to atceros, it kā tas būtu noticis vakar, - ugunskuri, dūmu smarža, kopības sajūta. Esmu pārliecināts, ka šīs sajūtas, emocijas un pārdzīvojums, kas manī bija tanī brīdī, atstāja jūtamas un paliekošas sekas visā manā turpmākajā dzīvē un manās nākotnes izvēlēs. Kā skautu vadītājs šo faktu minu arī bērniem un jauniešiem, kurus mācu. Mēs nekad nevaram zināt, kura no šīm te bērnības atmiņām, kurš no šiem piedzīvojumiem būs tas atslēgas moments mūsu dzīvē, kas mums pavērs durvis tālāk uz nākotni. Mums ir jābūt šeit, mums ir jāceļ sava valsts.

Man spēku dod tas rezultāts, ko es redzu strādājot ar bērniem un jauniešiem, vadot savu skautu vienību," atzīst Jānis Iklāvs.

