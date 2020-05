Ogres teātrim virtuāla pirmizrāde- Andrusa Kivirekha monologu lasījums

Ogres teātrī režisora Jāņa Kaijaka vadībā tapis virtuāls jauniestudējums "Seši", kas veidots kā sešu igauņu mūsdienu rakstnieka Andrusa Kivirekha monologu video lasījums.

Lasījumu centrā ir seši dažādi cilvēki, kuri katrs runā par savām problēmām, pārstāv atšķirīgas intereses un dzīves pieredzi, taču vienojošā tēma šajos monologos ir nauda. Jauniestudējums reflektēs par naudas nozīmi mūsu dzīvē un par tām īpašībām, ko nauda atklāj katra cilvēka dabā.

"Patlaban daudz tiek runāts par to, kā mainīsies pasaule, kad krīze beigsies, un kā mainīsimies mēs paši. Vai būsim pārvērtējuši savu līdzšinējo vērtību sistēmu, kura vienmēr ir dzinusi mūs šajā skrējienā pēc varas, slavas un naudas?" izrādes aktualitāti komentē režisors Jānis Kaijaks. "Kivirekha darbos nopietnība akrobātiski un izaicinoši satiekas ar ironiju, satīru un absurdu. Viņa seši monologi it kā no mozaīkas gabaliņiem saliek kopā mūsu sabiedrības spoguli. Ko mēs tajā varam ieraudzīt?"

Lomās: Guntars Arājs, Kalvis Kravalis, Margarita Lutere, Linda Plaude, Maija Vilima, Pēteris Zilberts

Izrādes radošā komanda: režisors Jānis Kaijaks, māksliniece Ilze Kupča-Ziemele, video un montāža – Krišjānis Kārlis Kupčs, radošā direktore – Ieva Rodiņa.

Virtuālie lasījumi Ogres teātra Youtube kontā pieejami trīs dienas – no 29. maija līdz 31. maija pusnaktij.Videolasījums pieejams bez maksas, taču skatītājus, kas vēlas atbalstīt Ogres teātra radošo darbību, aicinām iegādāties biļeti "Biļešu paradīzes" mājaslapā, izvēlētoties kādu no trīs veida iespējām – skatītāja, kultūras atbalstītāja vai mecenāta biļeti. Biļetes iespējams iegādāties līdz 31. maija plkst.19:00. Ieņēmumi no pārdotajām biļetēm tiks ieguldīti Ogres teātra topošo jauniestudējumu tapšanā.

Pandēmijas laikā Ogres teātra aktieri skatītājiem piedāvājuši arī tematiskus dzejas lasījumus. Sešas pirmās lasījumu sērijas vienkopus klausāmas teātra Facebook lapā:

Ogres teātra aktualitātēm iespējams sekot līdzi sociālajos tīklos Facebook.com/Ogresteatris/, Instagram.com/Ogresteatris.lv, kā arī mājas lapā www.ogresteatris.lv.

