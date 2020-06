Ogres Mūzikas skolu absolvē 42 skolēni

Pagājušās nedēļas piektdienā Ogres Mūzikas skolā norisinājās svinīgā beigšanas apliecību izsniegšanas ceremonija, kurā, sadalīti četrās grupās, kopumā beigšanas apliecību saņēma 42 Ogres Mūzikas skolas absolventi.

Kaut arī izlaidums šogad bija stipri atšķirīgs kā ierasts, jo tajā netika ielaisti ne audzēkņu vecāki, ne arī viesi, svinīga noskaņa mūzikas skolā valdīja visas dienas garumā, jo beigšanas apliecību izsniegšanas pasākums tika rīkots katrai Ogres Mūzikas skolas nodaļai atsevišķi – tā, lai cilvēku skaits zālē nepārsniegtu 25.

Šis mācību gads bijis visai izaicinošs - gan skolotājiem, gan arī skolēniem. Tāpēc mums ir liels prieks, ka Ogres Mūzikas skolas pedagogi un viņu audzēkņi spēja veiksmīgi pielāgoties attālināto mācību jaunajam režīmam un visi absolventi skolu pabeidza – kopumā pat labāk, kā gaidīts un cerēts. Četri no 42 audzēkņiem saņēma Izcilības zīmes, jo beigšanas apliecībā vērtējumi bija tikai 9 vai 10. Izcilnieces ir četras meitenes, kuras arī aizvadītajos mācību gados uzrādījušas labas sekmes un veiksmīgi startējušas dažādos konkursos. Tā ir Elizabete Rislinga, kura beidza kora klasi, Linda Babāne un Kristīne Megija Žvagiņa no Stīgu instrumentu nodaļas, kā arī Elīza Blicava no taustiņinstrumentu nodaļas.

Ogres Mūzikas skola tradicionāli ik gadu sumina arī labākos audzēkņus no jaunākajām klasēm. Tie, kuri savās liecībās nopelnījuši tikai atzīmes 9 vai 10, katru gadu tiek pie Zelta liecības. Šogad, ārkārtas situācijai pielāgotā pasākumā, Zelta liecību izsniegšana Ogres Mūzikas skolā notiks 2.jūnija pēcpusdienā. Tās laikā pie īpašām liecībām kopumā tiks 28 bērni. Līdz ar to mācību gads Ogres Mūzikas skolā ir noslēdzies un sākam domāt jau par nākamo mācību gadu!

Šobrīd Ogres Mūzikas skola pieņem dokumentus no audzēkņiem, kuri vēlas mūzikas skolā sākt mācīties no septembra. Iestājeksāmens mūzikas skolā plānots 9.jūnijā, sadalīts divās – rīta un vakara grupās.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/46996