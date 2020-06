Trejdeviņu ziedu vainagu meistarklase Ogrē, Ogresgalā un Ciemupē

Vasaras saulgriežus gaidot, 16., 18., un 19.jūnijā Ogres novada Kultūras centrs aicina piedalīties Trejdeviņu ziedu vainagu meistarklasē kopā ar zāļu sievu Līgu Reiteri.

Vainags ir viens no svarīgākajiem vasaras saulgriežu elementiem. Tas ir kosmosa bezgalības un saules simbols, kas norobežo no visa ļaunā un ļauj koncentrēt enerģiju labajam. "Sievas gods ir galvas rota, jo augstāks par galvu ir tikai gods, un virs galvas liek to, kas izceļ godu," uzskata Trejdeviņu ziedu vainagu meistarklases vadītāja Līga Reitere, kura dzimusi Ventspils pusē un ikdienu vada ciešā saiknē ar dabu. Līga plašākai sabiedrībai zināma, kā zāļu sieva pirtniece un stāstniece, kas savās zināšanās un prasmēs dalās, vadot meistarklases, rituālus un pasākumus interesentiem Latvijā un ārzemēs.

Trejdeviņu ziedu vainagu meistarklases laikā būs iespēja iemācīties nopīt tādu vainagu, ko nevar pārraut pat divi vīri. Zāļu sieva dalīsies zināšanās par augu nozīmi un to, kādus ziedus izvēlēties, lai ar vainagu galvā var sagaidīt saullēktu un tas nesavīst.

Meistarklases notiks:

16. jūnijā pulksten 18.00 Ogresgala Tautas nama Tradīciju parkā,

18. jūnijā pulksten 18.00 pie Ciemupes Tautas nama, estrādē,

19. jūnijā pulksten 16.30 un 18.30. Ogres novada Kultūras centra Vasaras dārzā.

Jāņuzāles vainagu darināšanai būs sarūpētas, bet apmeklētāji tiek aicināti paņemt līdzi arī savus mīļākos ziedus.

Biļetes var iegādāties internetā www.bilesuparadize.lv un Ogres novada Kultūras centra kasē. Biļetes cena: 5 EUR. Vietu skaits pasākumā ir ierobežots.

Ogres novada Kultūras centra kase darbu atsāk 11.jūnijā.

Kases darba laiki:

Otrdienās 14.00 – 18.00;

Ceturtdienās 12.00 – 15.00;

Piektdienās 12.00 – 14.00.

Kā arī stundu pirms pasākumiem, uz kuriem ir pieejamas biļetes.

Anete Andersone, Ogres novada Kultūras centra sabiedrisko attiecību speciāliste

