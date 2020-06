Izstāde "Ceļojums dabas kultūrā"

Ceļojums dabas kultūrā - izstāde, kas ļauj ceļot cauri vairākām Ogres Kultūras centra telpām, iepazīstot dažādu mākslinieku daiļradi.

19. jūnijā pulksten 18.00 Ogres novada Kultūras centrā durvis vērs iedvesmojoša izstāde "Ceļojums dabas kultūrā", kas sniegs iespēju ielūkoties vairāku mākslinieku daiļradē un doties ekskursijā paOgres Kultūras centra plašajām telpām.

Atklāšanas pasākuma laikā, pirmizrādi piedzīvos filma "Ceļojums uz Ogri. Kultūras centrs", kuru noskatoties, būs iespēja uzzināt daudz interesantu faktu par Ogres novada Kultūras centra vēsturi un šodienu.

"Laikā, kad kultūras dzīve nedaudz apsīka, daba no pelēkas tapa par košu, tāpēc likās svarīgi noķert šo plaukstošās zemes sajūtu un ienest kultūras centrā, lai redzētu, kā daba ar kultūru saspēlējas. Ceļojums dabas kultūrā būs par dabu un visu skaisto, kas tajā ir.Apmeklējot Ogres novada Kultūras centru, būs iespēja ienākt dabā", savās sajūtās par topošo izstādi dalās tās kuratore ONKC projektu vadītāja Laura Indriksone.

"Ceļojums dabas kultūrā" apvieno dažādus vizuālās mākslas žanrus, radot iespēju ceļot ne vien telpā, bet arī vizuālajā baudījumā un sajūtās. Plašākai sabiedrībai tiks eksponēti Romāna Ziedoņa, Ilzes Aulmanes, Jāņa un Sabīnes Zviedru, darbi no Ogres Vēstures un mākslas muzeja krājuma – Elitas un Ilzes Patmalnieces un Viļņa Strazdiņa darbi, kā arī , Kultūras centra fotokluba "Ogre" ekspozīcijas "Būt sievietei" un scenogrāfija no Ogres teātra izrādēm "Skroderdienas silmačos" un “Puntila un Mati”. Apskatei piedāvāsim arī Ogres novada bērnu radītus darbus par dabu un vasaru. Izstādē eksponētie mākslas darbi mērķtiecīgi izvietoti dažādās kultūras centra telpās, ļaujot doties ekskursijā un iepazīt Ogres novada Kultūras centru no mazliet cita skatu punkta.

Izstāde "Ceļojums dabas kultūrā" apskatāma bez maksas. Ekspozīcijas apmeklētājiem būs atvērtas piektdienās un sestdienās no pulksten 12.00 līdz 18.00 līdz 11. jūlijam.

Interesnetiem ir iespēja pieteikt grupu ekskursijas darba dienās, no pulksten 10.00 līdz 16.00, sazinoties ar Ogres novada Kultūras centru pa tālruņa numuru 26543512.

Informācijai par šo un citem Ogres novada Kultūras centrā notiekošajiem pasākumiem iespējams sekot līdzi mājaslapā un kultūras centra sociālajos tīklos.

