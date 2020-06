Ogres 1.vidusskolas bērnu un jauniešu deju kolektīvs "Viznīts" piedalīsies virtuālajā festivālā "Eiropeade 2020"

Pagājušajā gadā no 17. līdz 21.jūlijam Ogres 1.vidusskolas bērnu un jauniešu deju kolektīvs "Viznīts" pārstāvēja Latviju starptautiskajā kultūras un mākslas festivālā "Europeade 2019", kas notika Vācijas pilsētā Frankenbergā (Ederā).

"Arī šogad mūsu kolektīvs gatavojās doties uz Eiropiādi, kura no 5.līdz 9.augustam bija paredzēta Lietuvas pilsētā Klaipēdā. Diemžēl Covid-19 pandēmijas dēļ Eiropiāde tika atcelta. Tomēr festivāla organizatori ir nolēmuši rīkot virtuālo Eiropiādi, un arī BJDK "Viznīts" būs šīs virtuālās Eiropiādes dalībnieks," informē deju kolektīva vadītāja Daina Pelēce.

Starptautiskā Eiropiādes komiteja (International Europeade Committee) un viņu tehniskā komanda piedāvā ""Eiropiāde 2020” - kopā virtuāli" (Europeade 2020 – together virtually). Tā būs vairāk nekā 200 tautas deju un mūzikas kolektīvu virtuāla satikšanās, kurā piedalīsies 5000 dejotāji, mūziķi un dziedātāji no visas Eiropas. Virtuālā Eiropiāde notiks 5. līdz 9.augustam.

Kopš 1964.gada Eiropiāde katru vasaru ir pulcējusi tūkstošiem tautas dejotāju un mūziķu no visas Eiropas festivālā, kas noticis 34 dažādās pilsētās vairāk nekā 20 valstīs Eiropā. Eiropiāde, kas ir organizācijas "Europe for Festivals, Festivals for Europe" biedrs, ir lielākais Eiropas tautas kultūras un mākslas festivāls, kas katru gadu jūlijā vai augustā notiek dažādās Eiropas valstīs, lai parādītu Eiropas kultūras daudzveidību. Svarīgi atzīmēt, ka, neskatoties uz plašo dalību Eiropā (22 valstis, kas piedalījās 2019.gada festivālā) un nozīmīgo lomu vietējo kultūru un tradīciju aizstāvēšanā, organizācija nesaņem finansiālu atbalstu, izņemot festivāla organizētājpilsētas atbalstu un dalības maksu, ko maksā paši dalībnieki.

"Eiropiāde 2020" notiks tiešsaistē reālās Eiropiādes vietā, kas sākotnēji bija plānota Lietuvas pilsētā Klaipēdā un notiktu jau 57.reizi un tika atcelta tās tiešajā versijā Covid-19 pandēmijas dēļ.

"Eiropiāde ir brīdis, kuru mēs visi gaidām," saka Rüdiger Heß, Starptautiskās Eiropiādes komitejas prezidents un Frankenbergas (Edera) pilsētas mērs Vācijā, "jo tā ļauj mums parādīt un dalīties savās tradīcijās ar pārējo Eiropu, iepazīt citas tradīcijas, katru gadu iegūt jaunus draugus un piedzīvot piecas priekpilnas dienas". Eiropiādes moto – "Vienotība dažādībā".

Informācija par festivālu pieejama interneta vietnē https://www.europeade.eu/ un Facebook lapā https://www.facebook.com/europeade.eu/

