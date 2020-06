Ogres, Ogresgala un Ciemupes meitas un sievas līgos pašdarinātos ziedu vainagos

Lai vasaras saulgriežu un Līgo svētku svinētāji pienācīgi sagatavotos līgošanai, zāļu sieva Līga Reitere no Ventspils puses šonedēļ Ogresgalā, Ciemupē un Ogrē, mācīja, kā pīt vainagus un zāļu kroņus no trejdeviņiem ziediem, jo vainags ir viens no svarīgākajiem vasaras saulgriežu elementiem.

Kā uzsver L.Reitere, Jāņu vainagi nav tikai skaistumam, tiem ir arī simboliska nozīme. Vainagus pin kā bizi – tik stiprus, lai tie nenokrīt dejojot un lecot pāri ugunskuram. Cieši sapītā bize simbolizē ģimeni – tēvu, māti, bērnu. Tādu bizi jeb ģimeni nevar ne saraut, ne saārdīt. Lai ģimenes sadzīve būtu greznāka, zāļu vainagu pušķo ar ziediem.

Meistarklases dalībnieces ne tikai iemācījās pīt stiprus vainagus, bet uzzināja daudz jauna par vasaras saulgriežu tradīcijām.

L.Reitere neprecētām meitām atklāja, kā metot vainagu ozolā, var uzzināt, kurš būs īstais precinieks.

Meistarklases dalībnieces neslēpa pārsteigumu, ka zāļu vainagu var saglabāt tikpat svaigu un smaržīgu ne tikai līdz Līgo dienai, bet arī visas ziemas garumā. Noslēpums itin vienkāršs – vainagu sakārto virzienā uz iekšu, iesaiņo plastmasas maisiņā un ieliek saldētavā. "Ziemā, kad kādai no jūsu draudzenēm ir dzimšanas diena, paņemiet maisiņu, kurā iekšā zāļu vainags, aizejiet līdz jubilāres namdurvīm, izņemiet vainagu, izgrieziet to sākotnējā formā un tad droši zvaniet pie durvīm. Kad atvērsies durvis, sakiet: "Vasara atnākusi!" Redzēsit, cik patīkami pārsteigta un laimīga jutīsies jubilāre tradicionālo ziedu vietā saņemot šo krāšņo dāvanu," saka L.Reitere.

