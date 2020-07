Tēlniece Vija Dzintare 80 gadu jubilejas gaidās ar ģimeni apvienojas kopīgā izstādē

Ogres Vēstures un mākslas muzejā 10.jūlijā atklāta tēlnieces Vijas Dzintares 80 gadu jubilejas ieskaņas izstāde "Tuvumā", kurā piedalās četras mākslinieces, kas ir vienotas ar visspēcīgākajām saitēm, raugoties uz cilvēku laikā un telpā, – viņas vieno piederība vienai ģimenei.

"Šodien mēs atklājam brīnišķīgu izstādi. Dažādas paaudzes, mākslas veidi un rokraksti, bet kopā tas veido blīvu, piesātinātu mākslas telpu – vienotu veselumu. Darbi papildina cits citu, piešķirot jaunu dimensiju,” izstādes atklāšanā sacīja Ogres Vēstures un mākslas muzeja direktore Evija Smiltniece. "Šī ir Vijas Dzintares 80 gadu jubilejas ieskaņas izstāde. Jāteic, ka izstādē ir redzama tikai neliela daļa no mākslinieces veikuma. Es patiešām apbrīnoju mākslinieces darba spējas, fizisko un gara spēku. Paldies māksliniecei par ierosmi, ka par izstādes vietu izvēlēts Ogres Vēstures un mākslas muzejs, jo Viju Dzintari jau 50 gadus saista ciešas saites ar Ogri."

Vijas Dzintares tēvs Ogrē savulaik uzbūvējis māju. Ogrē šobrīd dzīvo meita – tekstilmāksliniece Ieva Dzintare, bet Vija, meita – fotogrāfe Rūta Kalmuka un mazmeita – multimāksliniece Dārta Kalmuka ir rīdzinieces, kuras Ogrē pavada vasaras.

"Man ir liels prieks, ka izstāde tiek atklāta vasarā, kad uz Ogri brauc daudz cilvēku, kuri redzēs šos brīnišķīgos darbus," saka mākslas vēsturniece un zinātniece Edvarda Šmite. "Par Viju kā tēlnieci nav jāizsakās vārdos, jo izstādē viņa parāda sevi visos materiālos un visos tēlniecības žanros. Mums ar sievietēm tēlniecībā ir ļoti paveicies. Šī Vijas un viņas ģimenes izstāde turpina pēdējos desmit gados aizsākušos tradīciju, ka vienuviet tiek izstādīti mākslinieku ģimeņu un dzimtu darbi. Tad mēs redzam, kā personības savijas un attīstās, kas tajās kopīgs un atšķirīgs."

Dzintaru dzimtā, kuru E.Šmite mīļi nodēvēja par dzintara krellīšu virteni, vienmēr ir bijusi svarīga ģimene. Vairākos Vijas Dzintares darbos attēlotas ģimenes sievietes. Uzrunas noslēgumā E.Šmite, sagādājot patīkamu pārsteigumu, aicināja visas Dzintaru ģimenes dāmas papozēt fotogrāfiem pie saviem portretiem.

"Izstādes nosaukums ir "Tuvumā". Starp mums ir ne tikai fiziskā, bet arī vispārējā cilvēciskā saikne, kas atspoguļojas arī mākslas darbos. Vienā no izstādes darbiem "Ģimene" šo saikni var sajust starp kokiem, bet putni simbolizē domas, kas aizlido debesīs. Iedvesmojoties no tautas dziesmas vārdiem: "Tēvu tēvi laipas meta, bērnu bērniem jālaipo", vienā no maniem pēdējiem darbiem, vēlējos pateikt, ka mums ir jābūt kā stiprai laipai, lai bērnu būtu drošībā arī briesmu situācijās un turpinājums būtu ilgs un mūžīgs."

Par iespēju piedalīties kopā ar mammu un vecomammu vienā izstādē prieku pauž arī pārējās ģimenes mākslinieces. "Paldies, ka vecmammai ir tāda duka, ka viņa mūs visus var aizraut līdzi. Bez viņas nebūtu radusies šāda iespēja būt kopā ne tikai dzīvē, bet arī mākslā," atzīst mazmeita Dārta.

Nākamā gada vasarā – 23.jūnijā – tēlniece Vija Dzintare svinēs 80 gadu jubileju.

Izstādē eksponēti darbi no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja un Latvijas Mākslinieku savienības muzeja krājuma, kā arī no privātkolekcijām.

Izstāde Ogres Vēstures un mākslas muzejā apskatāma līdz 15. augustam.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/47316