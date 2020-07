Ogrē šī būs īpaši muzikāla vasara

Ar rokmūzikas trio "B Optimist" 17.jūlijā Ogrē atklāts brīvdabas koncertcikls "Vasaras koncerti pilsētas skvērā", kas trīs piektdienu vakarus uz Ogres pilsētas skvēra skatuves bez maksas ļaus baudīt Latvijā zināmu mūziķu sniegumu.

Rokmūzikas trio "B Optimist" ir no Suntažiem un kopā muzicē no 2013. gada. Šajā laikā grupa izdevusi divus albumus, radījusi videoklipus vairākām dziesmām un priecējusi klausītājus ar koncertiem dažādos mūzikas festivālos. 4. jūnijā grupa laida klajā jaunu dziesmu un videoklipu "Nāku katru nakti" no septembrī gaidāmā trešā studijas albuma. Šo dziesmu varēja noklausīties arī brīvdabas koncertā Ogres pilsētas skvērā. Skatītāji bija gaidījuši šo koncertu - to varēja redzēt gan pēc smaidīgajām sejām, gan emocionālā līdzpārdzīvojuma klausoties mūziķu sniegumu.

Šajā ciklā notiks vēl divi koncerti. 17.jūlijā plkst.20.00 muzicēs grupa "Willow farm" no Liepājas, bet 31.jūlijā šajā pašā laikā būs dzirdami pašmāju regeja grandi "Riga reggae" un enerģiskie mūziķi no apvienības "Oranžās brīvdienas".

Jāteic, ka šis Ogrē nav pirmais koncerts, kas mūzikas mīļotājus vasaras sezonā aicina doties ārpus mājas. Ogres novada Kultūras centrs (ONKC) parūpējies, lai šī vasara ogrēniešiem un pilsētas viesiem būtu īpaši skanīga. Sākotnēji bija plānots, ka brīvdabas koncerti Ogres pilsētas skvērā un uz Ogres upes peldošās skatuves aicinās klausītājus jau jūnija sākumā, bet līdz ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu organizatori nevarēja nodrošināt koncertus atbilstoši epidemioloģiskajām prasībām.

Tiklīdz tika samazināti sakarā ar Covid-19 pandēmiju valstī ieviestie ierobežojumi, trīs piektdienu vakarus – 26.jūnijā, 3.jūlijā, 10.jūlijā - pēc kārtas klausītājus pulcēja koncertcikls "Koncerti vasaras vakaros", kas bija ieplānoti ONKC Vasaras dārzā. Tikai viens – pēdējais – koncerts nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ tika pārcelts uz Lielās zāles skatuvi, bet abos pārējos varēja baudīt mūziku brīvā dabā ONKC Vasaras dārzā.

Neaizmirstams un spilgtām emocijām bagāts bija arī 5.jūlijā notikušais tradicionālais velobrauciens "Brauc uz džezu", kas sākās Ogrē un noslēdzās Ciemupē, kur Džeza mūzikas vakarā uzstājās Latvijas un Somijas džeza mākslinieki.

Ja nekādi ārēji apstākļi neietekmēs, ONKC gatavs organizēt brīvdabas koncertus arī augustā. Jau zināms, ka 13.augustā Upes vakaru koncertā muzicēs ONKC vokālā grupa "Anima Solla" un koncertorganizācijas "Ave Sol" sieviešu koris "Cantus".

