8. augustā Meņģeles brīvdabas estrādē koncerts un kino

Sestdien, 8. augustā, plkst.21:00 Meņģeles pagasta brīvdabas estrādē notiks Cēsu Stīgu kvarteta koncerts "4 stīgas vasaras vakarā…", bet plkst. 22:00 brīvdabas kino seansā tiks izrādīta filma "Homo Novus".

Cēsu Stīgu kvartetā darbojas vijolnieks Andris Riekstiņš, vijolniece Fiona Vilnīte, altists Agnis Krūzītis un čelliste Ilze Petrovska. Stīgu kvartets neapšaubāmi ir viena no augstākajām mūzikas izpausmes formām, tam ir pa spēkam paust visplašāko jūtu gammu no vispiesātinātākā dramatisma līdz neapvaldītai jautrībai. To ir atzinuši visievērojamākie pasaules komponisti, jo kvarteta repertuārs ir neizsmeļams. Tāpēc Cēsu stīgu kvartets ļaus izbaudīt pasaules labākos opusus. Koncerta noskaņu palīdzēs radīt īpaši šim koncertam veidotas Mareka Liepas un Edgara Mežājeva video projekcijas.

Savukārt vakara turpinājumā, plkst. 22:00 brīvdabas kino seansā Meņģelē pirmo reizi tiks izrādīta filma "Homo Novus". Filma veidota pēc Anšlava Eglīša romāna HOMO NOVUS motīviem, kas ar smaidu skatās uz kaislībām mākslinieku dzīvē 30. gadu beigu Rīgā. Latvijā šī filma bija otrā skatītākā filma Latvijā 2018. gadā. Uz kino seansu aicinām ņemt līdzi pledus, siltu dzērienu un uzkodas.

Nepiemērotu laikapstākļu gadījumā pasākums notiks Meņģeles Tautas nama telpās.

Pasākuma laikā var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes vajadzībām.

Aicinām ievērot visus fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības noteikumus. Būsim atbildīgi, sargāsim sevi un apkārtējos!

Ieeja bez maksas.

Organizē biedrība "MĒS attīstībai".

Projektu finansē Ogres novada pašvaldības organizētā projektu konkursa "Ogres novada pašvaldības projektu konkursa "Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!" (“R.A.D.I. – Ogres novadam”)" ietvaros.

Informāciju sagatavoja biedrība "MĒS attīstībai"

