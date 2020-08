Ogres Mākslas skolā aizritējušas 22.Starptautiskās keramikas un tekstila meistardarbnīcas

No 24.jūlija līdz 1.augustam Ogres Mākslas skola kļuva par radošās iedvesmas avotu un pieredzes apmaiņas mājvietu 20 māksliniekiem no Latvijas un Lietuvas.

"Šī gada meistardarbnīcu tēma ir "Smalkais raupjums", kas ir raksturīgs gan tekstilam, gan keramikai. Tekstilā var būt smalkas lietas un arī raupjums gan materiālā, gan izpildījumā. Tāpat arī keramikā var izmantot dažādus materiālus un tehniku," norāda meistardarbnīcu koordinatore, Ogres Mākslas skolas direktores vietniece Signe Kraukle.

Meistardarbnīcām bija pieteikušies 11 keramiķi un 9 tekstilmākslinieki. Šo meistardarbnīcu īpatnība un arī priekšrocība ir tā, ka, neatkarīgi no tā, kādu mākslas veidu pārstāv mākslinieks, viņš var piedalīties arī citās meistardarbnīcās, izmēģinot roku pavisam citā jomā.

Liela interese bija par Ogres Mākslas skolas pedagoģes Žanetes Žvīgures vadīto porcelāna meistarklasi "Sgraffito".

"Katru gadu mēs izdomājam kaut ko jaunu saistībā ar porcelānu. Šoreiz tā bija meistardarbnīca porcelāna apgleznošanā. Porcelānu var apgleznot ar otu, metāla spalvu, var lietot uzlīmes, tā saucamos dekolus, un arī tādu tehniku, kā sgrafito. Tā ir grafiska tehnika – uz virsmas uzklāj krāsu, tad ar asu īlenu vai irbuli iekasa ornamentu. Tas ir diezgan sarežģīti, jo kļūdīties nedrīkst, jo tad atkal krāsa jāklāj par jaunu. Apdedzinot šķīvjus 800 grādu temperatūrā iegūst izturīgus un skaistus traukus," stāsta Ž.Zvīgure.

Porcelāna apgleznošanas meistardarbnīcā piedalījās ne tikai keramiķi, bet arī tekstilmākslinieki. Šo iespēju izmantoja arī māksliniece no Ogres Liena Valeskalne, kura smaidot atzīst, ka drīz varēs no tekstilmākslas un modes mākslas pārkvalificēties par keramiķi. "Ar interesi piedalos porcelāna meistardarbnīcās, jo tā ir brīnišķīga iespēja ielūkoties tajā, ko tu ikdienā nedari un pēc tam kaut kādā veidā mēģināt to pielietot tālāk savos darbos," atklāj L.Valeskalne.

Tekstilmākslas darbnīcā L.Valeskalne eksperimentēja ar audumiem, veidojot dizainu. Māksliniece cer, ka uz izstādi, kas veltīta pasākumam "Ceļo Ogrē!", taps arī kāds jauns tērps.

L.Valeskalne starptautiskajās meistardarbnīcās piedalās jau trešo reizi: "Tā ir tāda nedēļa, kad tu pilnībā velti sevi radošajam procesam, eksperimentē, vēro, kas jauns ir parādījies tehnoloģijās, kā tās varētu pielietot savā darbībā. Protams, saista arī kopā būšana ar kolēģiem, savstarpēja domu un ideju apmaiņa. Tas mani bagātina gan mākslinieciski, gan cilvēciski un vilina piedalīties atkal."

Tekstilmāklsliniece Guna Stikāne no Rīgas uz meistardarbnīcām ieradusies otro reizi. "Pagājušajā gadā mani Astra Rubene uzaicināja, un šogad es jau zināju, ka pilnīgi noteikti vēlos piedalīties, jo šeit ir radoša atmosfēra. Kad tu nedēļu sakoncentrējies darbam, tad vari izdarīt daudzreiz vairāk nekā mājās," saka māksliniece. "Saista šī vide, cilvēki. Visa tā apkārtējā situācija ir tāda, kas rosina radīt. Var skatīties uz citu darbiem un pamanīt interesantas nianses, piegājienus, arī pašam tas paplašina redzesloku, dod iedvesmu un drosmi realizēt savas idejas. Šis ir vasaras radošais sprādziens, kur mākslinieks var izlikt savu dvēseli."

G.Stikāne ir pārliecināta, ka meistardarbnīcās pavadītais laiks noteikti dos radošas ierosmes gan izstrādājot maģistra darbu Latvijas Mākslas akadēmijā, gan arī darbā Hermaņa Paukša vadītajā Dramaturgu teātrī, kur māksliniece darbojas ar grimu, frizūrām, tērpiem, dekorācijām un scenogrāfiju.

Keramiķe un tēlniece Olga Milehina no Rīgas meistardarbnīcās piedalās jau trešo reizi un plāno atgriezties Ogrē arī nākamajā gadā.

"Ogres Mākslas skolas organizētajās meistardarbnīcās piesaista komanda, kas darbojas to organizēšanā. Prieks, ka organizatoriem arī šajā saspringtajā laikā izdevās noorganizēt meistardarbnīcas un saaicināt māksliniekus kopā," norāda O.Milehina. Māksliniece pozitīvi vērtē, ka meistardarbnīcās apvienota tekstilmāksla un keramika, tā bagātinot dalībniekus. "Tas atver durvis uz citu mākslas veidu," atzīst O.Milehina.

Gandrīz katrs meistardarbnīcu dalībnieks atvēlējis laiku, lai palūkotos, kas notiek kolēģu "lauciņā". Šogad meistardarbnīcās piedalījās arī ādas dizaina speciālisti, kuri dalījās grāmatu siešanas tehniku noslēpumos.

Meistardarbnīcu dalībnieki brīvajā laikā apmeklēja Ogres Vēstures un mākslas muzeju, noklausījās Ogres novada Kultūras centra organizēto brīvdabas koncertu, kurā uzstājās grupa "Willow farm".

Vislielākās emocijas keramiķiem, protams, izraisīja darbu apdedzināšana malkas ceplī un RAKU krāsnī. Piektdien tika atvērts malkas ceplis Ropažu novadā pie keramikas cepļa "Madze" saimnieces keramiķes Zandas Priednieces, bet sestdien Ogres Mākslas skolas pedagogs un meistardarbnīcu dalībnieks Aleksandrs Kašs kurināja RAKU krāsni.

Keramikas apstrāde rudzu miltu ieraugā piedzīvojusi renesansi, un arī Ogres Mākslas skolā iegādāta RAKU krāsns. Daļa no meistardarbnīcās tapušajiem darbiem būs apskatāma arī Ogrē.

Pirms uzsākt radošo darbošanos un savu ideju īstenošanu, meistarklašu dalībnieki cits cita iepriekšējo veikumu iepazina izstādē, kas tika atklāta Ogres Mākslas skolas Izstāžu zālē un līdz 17.augustam apskatāma ikvienam interesentam. "Tā ir ļoti jauka un gaiša izstāde," mākslinieku darbus vērtē S.Kraukle.

Savukārt ar meistardarbnīcās radītajiem darbiem varēs iepazīties izstādē, kas vērs durvis pasākuma "Ceļo Ogrē!" laikā. Šo svētku laikā pie Ogres Mākslas skolas darbosies RAKU krāsns un būs iespējams iepazīties ar šo keramikas apdedzināšanas tehniku.

