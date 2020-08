Ogres muzejā izstādes "Aizmirstie senie motocikli" atklāšana

Ogres Vēstures un mākslas muzejā 15.augustā plkst. 13.00 tiks atklāta izstāde "Aizmirstie senie motocikli". Izstādē būs skatāma ogrēnieša Jura Rambas ar mīlestību un pietāti restaurētā tehnika, kas tapusi no motorizācijas ēras pirmsākumiem līdz Otrajam pasaules karam un tika izmantota Latvijas teritorijā.

Izstāde vēstīs par seno motociklu kolekcionāra un entuziasta Jura Rambas izaicinājumiem un veiksmēm pagājušajā gadsimtā, atrodot seno tehniku visneticamākajās vietās. Senie motocikli tikuši vilkti ārā no pažobelēm, applūdušiem pagrabiem un bēniņiem. Tie tikuši atrasti iemūrēti baznīcas sienā, rakti ārā no zemes, nocelti no 7. stāva balkona, mainīti pret grāmatu, fotoaparātu, virpu, grādīgā dzēriena pudelēm, pat pret suņu būdu.

Atsevišķu motociklu daļas, kas izklīdušas pa Latviju pat 100 km rādiusā, izstādes autors ar detektīva degsmi atradis un samontējis. Motociklu daļas 90. gados tika aktīvi meklētas ne tikai Eiropā un ASV, bet arī pa visu pasauli no Dienvidāfrikas līdz Japānai.

Līdz ar vairākiem stāstiem par veiksmīgu motociklu atjaunošanu, būs arī viens lielas neveiksmes stāsts par vācu DKW kara trofeju – sacīkšu motociklu mērķtiecīgu iznīcināšanu Krievijā, metot tos no 2. stāva pret betona grīdu un pēc tam aprokot vietējā dīķī.

J.Ramba senos motociklus rūpīgi restaurējis un lolojis pusgadsimta garumā, augšāmceļot tos no lūžņu kaudzēm, pretstatā izplatītajai tendencei seno tehniku pārdot uz ārzemēm. Izstādes autors atzīst, ka "dzelzs priekškara laikos vesela paaudze tika audzināta ar domu, ka "buržuju" senie spēkrati, un it sevišķi senie motocikli, ir bezvērtīgi "lūžņi" un šīs audzināšanas sekas ir atstājušas ietekmi uz cilvēku domāšanu līdz pat šai dienai. Izstāde stāstīs par misijas apziņu un atbildību pret senču mantojumu – Baltijas bagātākās valsts - Latvijas brīvvalsts tehniku, par amatniecību un tās nozīmi ne tikai seno motociklu restaurēšanā, par senās tehnikas restaurāciju kā zinātni, mākslu un maģiju".

Izstādē būs iespēja redzēt reti sastopamus un unikālus moto tehnikas vēstures fragmentus no 20. gadsimta sākuma - dzinējus, motociklus, instrumentus, fotogrāfijas un dokumentus. Pirmo reizi būs apskatāms viens no visretākajiem saglabātajiem un restaurētajiem motocikliem pasaulē – 1917. gada Sunbeam/JAP 5 HP angļu militārais motocikls, kas nelielā skaitā saražots pēc cariskās Krievijas pasūtījuma un kopš Latvijas armijas dibināšanas lietots Latvijā.

Atzīmējot rūpnīcas VEF pagājušo simtgadi, varēs apskatīt, kā izskatās pirms Otrā pasaules kara fabrikā izgatavotā virpa, uz kuras tika ražotas detaļas pasaulslavenajai VEF-MINOX miniatūrajai fotokamerai. Izstādes apmeklētāji uzzinās, ko Brīvības pieminekļa zvaigznes darīja Ogrē 2001. gadā. Būs iespējams uzzināt arī par izjūtām, braucot ar gadsimtu veciem motocikliem dažādu Eiropas valstu un Latvijas seno motociklu rallijos, tai skaitā arī prestižajā, pasaulē senāko motorizēto spēkratu braucienā Londona-Braitona.

Laipni gaidīti visi interesenti izstādes atklāšanas dienā, lai klātienē tiktos ar Juri Rambu. Izstāde būs apskatāma līdz 18.oktobrim.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/47522