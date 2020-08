OCB aicina pieteikt bērnus kanisterapijas nodarbībām

Ogres Centrālā bibliotēka aicina pieteikt bērnus vecumā no 6 līdz 12 gadiem kanisterapijas nodarbībām "Ķepa uz grāmatas", kas norosināsies no šī gada septembra līdz novembrim.

Kanisterapijas nodarbības tiks īstenotas kopā ar kanisterapijas asistenti Solvitu Dreimani un sunīti Deiziju.

Nodarbības norisināsies laika posmā no šī gada septembra līdz novembrim. Pavisam tiks īstenotas 10 nodarbības, no kurām 5 būs bērniem vecumā no 6 līdz 8 gadiem un 5 – bērniem vecumā no 9 līdz 12 gadiem.

Uz kanisterapijas nodarbībām Īpaši aicināti bērni, kuriem nepieciešams uzlabot lasīšanas iemaņas, klausīšanās prasmi, veicināt interesi par grāmatām un lasīšanu.

Bērnus nodarbībām aicinām pieteikt Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā, zvanot: 65071947 vai sūtot e-pastu uz:info@ocb.lv.

Nodarbības ir bez maksas!

Kanisterapijas nodarbības tiek īstenotas Ogres Centrālās bibliotēkas izstrādātā un Ogres novada pašvaldības apstiprinātā projekta "Ķepa uz grāmatas: kanisterapijas nodarbības bērniem" aktivitātes "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu papildus aktivitāšu veikšanai Ogres novada pašvaldības iestādēm" ietvaros.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/47572