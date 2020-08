Upes vakaru koncertus Ogrē atsāk ONKC vokālā grupa "Anima Solla" un Rīgas kamerkoris "Cantus"

13.augustā uz Ogres upes peldošās skatuves pēc ilgāka pārtraukuma atkal skanēja mūzika – šoreiz Ogres novada Kultūras centra (ONKC) vokālās grupas "Anima Solla" un koncertorganizācijas "Ave Sol" kamerkora "Cantus" (Rīga) sniegumā.

"Mēs esam ļoti noilgojušās pēc dziedāšanas, tāpēc esam absolūti laimīgas būt kopā ar jums," koncerta ievadā, uzrunājot kuplo klausītāju pulku, atklāja vokālās grupas "Anima Solla" vadītāja Mārīte Puriņa.

Patīkamajam atkalredzēšanās brīdim ar klausītājiem vokālā grupa "Anima Solla" bija sagatavojusi skaistākās dziesmas no programmas "Abra", no bagātā tautas dziesmu pūra izvēloties tos skaņdarbus, kas stāsta par sievietes dzīvi no ienākšanas šajā pasaulē un līdz pat aiziešanai.

Vokālajai grupai "Anima Solla" šis koncerta paliks atmiņā ari ar to, ka dziedātājas pirmoreiz uzstājās uz Ogres upes peldošās skatuves.

Muzikāls piedzīvojums – dziedāt uz Ogres upes skatuves – bija arī kamerkorim "Cantus". Viesu kolektīvs turpināja koncertu vokālās grupas "Anima Solla" aizsāktajā tautas dziesmu zīmē.

Abus kolektīvus vieno kopīga dalībniece. Mārīte Junita Apsīte ne tikai dzied vokālajā grupā "Anima Solla", bet ir arī viena no kamerkora "Cantus" diriģentēm.

"Mums ir prieks atrasties šeit šajā vakarā tik skaistā vietā un tik skaistā pilsētā," atklāja kamerkora dziedātājas. Pēc koncerta Ogrē kamerkoris "Cantus" savā Facebook lapā ierakstījis: "Koncerts ir izskanējis! Ogre, mēs Tevi šovakar iemīlējām! Paldies Ogres novada Kultūras centram par lielisko pasākumu, vokālajai grupai "Anima Solla" par brīnišķīgo kompāniju un, protams, superīgajiem klausītājiem par uzmundrinājumu!"

