Akcija "Viena diena bibliotēkas dzīvē"

Vakar, 17.augustā, sākās akcija "Viena diena bibliotēkas dzīvē", kurā piedalās arī Ogres Centrālā bibliotēka.

Laikā no 2020.gada 17. līdz 30.augustam visā Latvijā norisinās akcija "Viena diena bibliotēkas dzīvē" jeb LibdayLV. Tā ir Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu sekcijas organizēta akcija, kas Latvijas bibliotēkās norisinās jau kopš 2012.gada.

Sākotnējā ideja tikai aizgūta no amerikāņu bibliotekāres Bobijas Ņūmenas (Bobbi Newman) aizsāktā projekta "Library Day in the Life', kura pēdējā kārta noslēdzās 2012.gada februārī – laikā, kad Latvijas bibliotēkās tas notika pirmo reizi. Latvijā akcija šogad norisinās jau desmito reizi.

Akcijas norises laikā tiek publicētas ziņas, izmantojot bibliotēkas brīvi izvēlētu komunikācijas kanālu – sociālajos tīklos – Facebook, Instagram, Twitter, Youtube u.c. vai bibliotēkas vietni. Pie publikācijas tiek pievienots tēmturis #LibdayLV_2020, lai publicētās ziņas, ieraksti un attēli būtu atrodami un ērti apskatāmi arī citiem. Bibliotēkām dalībai akcijā nav striktu nosacījumu. Publicētās ziņas var būt kā dienasgrāmatas, dokumentējot katru vai vienu no nedēļas dienām, tie var būt fotoattēli, kuri vizuāli stāsta par notikumiem vai arī īsi ieraksti par interesanto bibliotekāru profesijā u.c. Bibliotekāri arī paši var izvēlēties, vai piedalīties akcijā visu periodu vai tikai vienu vai vairākas dienas.

Atzīmējot akcijas 10.gadadienu, dalībniekiem ir jāveic viens papildus uzdevums – jāsagatavo kāda izdevuma vai tā daļas apskats.

Aicinām sekot Ogres Centrālās bibliotēkas notikumiem bibliotēkas mājas lapā http://www.ocb.lv/ un sociālo tīklu Ogres Centrālās bibliotēkas profilos!

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/47655