21.augustā ONKC Vasaras dārzā taps papildinājums festivāla BILDES izstādei PASTKASTĪTES

21.augustā, pulksten 17.00 Ogres novada Kultūras centra (ONKC) Vasaras dārzā interesenti aicināti apskatīt mūzikas un mākslas festivāla BILDES izstādi pastkastītes un vērot jaunu pastkastīšu tapšanu Ogres mūziķu izpildījumā.

Pastkastītes apgleznos un ekspozīciju papildinās mūziķi Harijs Zariņš, Toms Kalderauskis, Antra Stafecka, Gunārs Meijers un Alex. Pasākuma laikā aktīva darbošanās mīsies ar sarunām un muzikāliem sveicieniem Toma Kalderauska izpildījumā.

Mūzikas un mākslas festivāla BILDES izstādi PASTKASTĪTES ONKC Vasaras dārzā, kā vienu no pasākuma CEĻO OGRĒ pieturvietām, varēs apskatīt 21. augustā no pulksten 17.00 līdz 19.00 un 22. augustā no pulksten 12.00 līdz 16.00.

