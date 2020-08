Ogres muzejā atklāta jauna izstāde "Aizmirstie senie motocikli"

Ogres Vēstures un mākslas muzejā 15. augustā tika atklāta izstāde "Aizmirstie senie motocikli". Izstādes atklāšanā piedalījās senās moto tehnikas entuziasti no Latvijas, Igaunijas, Somijas un pat Kalifornijas, kā arī bija iespēja klātienē satikt pašu kolekcionāru Juri Rambu un viņa vadībā apskatīt jauno izstādi.

Izstādē J.Ramba demonstrēja restaurētus motociklus, kas ir daļa no iespaidīgas un teju aizmirstas moto vēstures. Izstādes apmeklētāji pirmo reizi var kļūt par lieciniekiem ļoti unikāliem un vērtīgiem eksemplāriem – to skaitā ne tikai kolekcijas vissenākajam motociklam, kas piedalījies ari prestižajā rallijā Londona-Braitona, bet arī citiem reti sastopamiem spēkratiem un to detaļām.

Ogrēnieša aizrautība slēpjas dziļā patriotismā pret Latvijas tautu, un, kā pats atklāj, kas reizēm citiem šķitis ir bezvērtīgs, viņš pretstatā, ilgu gadu laikā, ir spējis pārvērst par pasaulē atzīstamu un pat unikālu. Latvijas moto vēstures mantojums mūsdienās tiek saglabāts tieši caur kolekcionāra J.Rambas entuziastisko un neatlaidīgo darbu.

Izstādes atklāšanā tika atklāti dažnedažādi noslēpumi, piemēram, ko Brīvības pieminekļa zvaigznes ir darījušas Ogrē, J.Rambas darbnīcā, un kādi vēstures notikumi ir ieteikmējuši motosporta attīstību Latvijā. Lai uzzinātu vairāk par J.Rambas izaicinājumiem un veiksmes stāstiem, interesenti ir aicināti apmeklēt izstādi Ogres muzejā.

Izstāde būs skatāma līdz 18.oktobrim.

Foto no izstādes atklāšanas: Voldemāra Stāvuša un Lāsmas Padedzes foto.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/47664