Krapes skola "Universum"

Krapes skolā Universum 19.augustā notika Atvērto durvju diena, kad ikviens interesents varēja iepazīties ar skolas telpām, pedagogiem un programmu. Pasākums bija plaši apmeklēts, vecāki un bērni ar interesi piedalījās radošajās nodarbībās un izzināja skolas telpas.

Jau informējām, ka ar 1.septembri Krapē mācību darbu uzsāks alternatīvās izglītības iestāde – Krapes skola Universum, kas īstenos kristīgās vērtībās balstītu izglītību, izmantojot Marijas Montesori pedagoģiskās metodes. Skolā tiks īstenotas pamatskolas "Universum" licencētās un akreditētās izglītības programmas: vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111) un pamatizglītības 1. posma (1.–6. klase) programma (kods 11011111).



Skolu paredzēts veidot kā izglītības, kultūras un sporta centru, kur gan bērni, gan pieaugušie varēs iesaistīties ne vien interešu izglītības programmu apguvē, bet arī profesionālās ievirzes izglītības programmu un pieaugušo neformālās izglītības programmu apguvē.



Atvērto durvju dienā piedalījās Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš, Valmieras pamatskolas Universum un Krapes skolas Universum vadītājs Andis Apsītis, sociālās uzņēmējdarbības projektu vadītājs Mārcis Zanerips un Ogres Trīsvienības baptistu draudzes mācītājs Dainis Pandars.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis klātienē nepiedalījās, taču savus sveicienus nodeva vēstulē, savā uzrunā uzsverot, ka Krapes skolas Universum dibināšana ir ļoti svarīgs notikums visam novadam, jo Krapes pagasts ar tā iedzīvotājiem un skolu ir Ogres novada sastāvdaļa. E. Helmanis vēlreiz pauda savu nostāju, ka skolai ir jābūt katrā pagastā un pašvaldība līdz šim šo nostāju ir arī stingri ieturējusi. Viņš priecājas, ka jau 1.septembrī skolas zvans skanēs arī Krapes skolā un novēlēja visiem veiksmi mācību darbā.



Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš: "Šis patiešām ir unikāls projekts, ko īstenojam Krapē. Šī skola ir vēsturiska vērtība, kas veido pagasta identitāti. Es ceru, ka šī alternatīvā izglītības iestāde piesaistīs jaunos vecākus, jo arī tās atrašanās vieta ir ļoti atbilstoša mācību ritmam – te ir dabiska, mierīga vide, kas, manuprāt, ir ļoti piemērota šeit piedāvātajai mācību pieejai. Es domāju, ka arvien vairāk jaunās ģimenes Krapi izvēlēsies par savu dzīvesvietu."



Krapes skolas Atvērto durvju dienā satikās dažādas interesentu grupas; tie bija gan vietējie iedzīvotāji, kuri ir ieinteresēti, lai pagastā būtu iespēja mācīties, gan arī Ogres novada un tuvējo novadu kristieši, kuri Krapes skolu redz kā vietu, kur viņu bērni var mācīties kristīgā vidē, tāpat te pulcējās arī Marijas Montessori pedagoģiskas metodes entuziasti.



Valmieras pamatskolas Universum un Krapes skolas Universum vadītājs Andis Apsītis: "Es ticu, ka Krapes skola būs iedrošinājums daudzām lauku skolām. Šis stāsts ir unikāls, jo ir kā pozitīvs piemērs ne tikai Ogres novadā, bet visā Latvijā. Šeit ir sanākušas kopā trīs kopienas - Ogres novada vadība ar redzējumu un vīziju par pagastiem, Ogres novada garīgie cilvēki, kā arī mēs, valmierieši, kuri nāk ar savu redzējumu par to, kā kristīgās vērtības integrēt izglītībā." Skolas vadītājs salīdzina Krapes skolu ar sirdspukstiem, kas palīdzēs arī daudziem citiem procesiem pagastā atjaunoties un uzplaukt.



Pēc pasākuma oficiālās daļas vecākiem ar bērniem bija iespēja piedalīties Marijas Montesori paraugdemonstrējumu nodarbībā, kur tika stāstīts par šo pedagoģisko metodi, bija iespēja iepazīties ar skolotājiem un uzzināt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem. Modernajā sporta zālē notika Bībeles skola un trīs darbnīcas. Sporta daļu vadīja populārais basketbolists Rolands Nārķis.



Krapes skolas Universum atskaites punkts būs 1. septembris, kad sāksies īstā rosība un telpas piepildīs bērnu smiekli.



Līdz tam vēl priekšā intensīvs darbs, lai iekārtotu telpas, pielāgotu tās Montesori metodes izmantošanai, veiktu pedagogu atlasi un citus darbus. Iesniegumu skaits mācību uzsākšanai skolā joprojām aug; šobrīd reģistrēti vairāk nekā 20 iesniegumi. Krapes skolā plānota viena pirmsskolas grupa vecumā no 1,5 līdz 7 gadu vecumam un sākumskolas 1. – 6. klase. Sadarbībā ar Valmieras pamatskolu Universum tiks piedāvāta arī tālmācības programma 7. – 9. klasei. Arī pedagogu personāls ir gandrīz nokomplektēts, ņemot vērā esošo pieteikumu skaitu, taču nepieciešamības gadījumā skolotāju skaits tiks palielināts. Ja ir interese iesaistīties komandā, lūgums sazināties Krapes skolas vadītāju Andi Apsīti, sūtot e-pastu uz andis.apsitis@universum.lv.



Krapes skolā pēcpusdienā tiks nodrošinātas arī dažādas interešu izglītības programmas – mūzika, māksla un sports.



Sociālās uzņēmējdarbības projektu vadītājs Mārcis Zanerips: "Varam priecāties, ka šogad 1. septembrī uz Krapes skolu tiks nestas gladiolas, jo šīs puķes ir attēlotas arī Krapes pagasta ģerbonī. Skolai šeit ir jābūt! Šis ir lielisks sociālās uzņēmējdarbības un izglītības projekts."



Ogres Trīsvienības baptistu draudzes mācītājs Dainis Pandars: "Savienojot kopā garīgo un materiālo pasauli, varam nodrošināt pilnīgu izglītību, kurā palīdzēsim bērnam atbildēt uz jautājumiem, no kurienes viņš nāk, kāda ir dzīves jēga. Man ir prieks, ka šāda iespēja tiks nodrošināta Krapes skolā."



"Mēs vēlamies sniegt Krapes skolai kristīgās vērtības un izpratni par 10 baušļiem, par to, kas ir piedošana. To papildināsim ar Montesori pedagoģiskās metodes pieeju," stāsta A.Apsītis. Viņš ir pārliecināts, ka bērniem ir jādod iespēja stādīt dārzeņus, piedalīties praktiskos procesos, mazajā uzņēmējdarbībā. Viņaprāt, bērniem ir jāstāsta, kā sevi atrast laukos – mācīties šeit, palikt šeit un strādāt.



Sadarbībā ar Ogres novada pašvaldību izglītības iestāde nodrošina bezmaksas izglītību. Lai nodrošinātu iedzīvotāju nokļuvi uz Krapes skolu Universum, izveidots jauns skolēnu autobusa maršruts Krape – Ogre – Krape.

