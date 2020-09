Mākslinieces Evijas Kūlmanes gleznu izstāde "Harmonija"

Līdz 25. septembrim Ogres Ev.Lut. baznīcā būs apskatāma mākslinieces Evijas Kūlmanes gleznu izstāde "Harmonija".

Māksliniece Evija Kūlmane par izstādes "Harmonija" ideju:" Ko mums šobrīd nozīmē harmonija ? Šogad visā pasaulē cilvēki ir piedzīvoši pavisam negaidītu, neaptveramu un pat neticamu satricinājumu… Harmonija ir skaistuma, sakārtotības, miera un arī nākotnes cerības zīme, pēc kā šobrīd tiecas tik ļoti daudz cilvēku ilgas visā pasaulē un arī

Latvijā. Lai izdodas atrast harmonijas, prieka, cerības un miera mirkļus un ne tikai mirkļus , bet arī sastapt harmonijas avotu visdziļākajā nozīmē, kas piepilda, iepriecina un iedvesmo, kas caurstrāvo ar gaismu un cerību katru dienu un visu dzīvi. Lai šī izstāde iedvesmo, iepriecina, dāvā cerību un rosina meklēt harmonijas un gaismas ceļu, un visas harmonijas radītāju Dievu. Šajā izstādē izvēlējos gleznas, kuras atspoguļo harmoniju, gaismu, cerību, prieku un skaistumu, kurš dažreiz atklājas smaržā, dažreiz saulrieta košumā, dažreiz klusā vakara mierā, dažreiz atspulgos, dažreiz rītausmas krāsās… Ir liels prieks, par uzaicinājumu ar savu izstādi viesoties Ogres Ev. Lut. baznīcā, baznīca, tā vienmēr man ir ļoti īpaša izstādes vieta, šobrīd īpašs prieks, ka varu piedalīties ar savu izstādi arī Ogres Ev.Lut. baznīcas draudzes 90. gadu jubilejā".

Izstādē ietvertas gan iepriekšējos gados tapušas gleznas, gan vairāki jauni, tieši šogad tapuši darbi. Evijas Kūlmanes glezniecībai ir raksturīgas gan maigu , sievišķīgu pieskārienu radītas poētiskas noskaņas, gan emocionāli piesātinātas, temperamentīgu un ugunīgu triepienu caurstrāvotas tēlainas ainavas.

Māksliniece Evija Kūlmane ir ieguvusi Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra grādu glezniecībā, Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura grādu scenogrāfijā, absolvējusi Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolu, kā arī ieguvusi foto dizaineres diplomu. Mākslinieces Evijas Kūlmanes personālizstādes notiek regulāri dažādās Latvijas pilsētās, māksliniece piedalās arī grupu izstādēs un dažādos mākslas un kultūras projektos. Mākslinieces darbi atrodas privātkolekcijās Latvijā , Eiropas valstīs, ASV, Singapūrā un civiet pasaulē.

Ogres Evanģēliski Luteriskā baznīca atrodās Brīvības ielā 51, Ogrē

Izstāde atvērta darba dienās no trešdienas līdz piektdienai no pulksten 16.00- 20.00, sestdien no 11.00- 14.00, svētdien no 9.00- 13.00, pirmdien, otrdien- slēgts.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/47812