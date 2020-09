Vecāku izlolotā Ogres Baltā skola sākusi darbu

Jaunajā mācību gadā līdz ar pašvaldības izglītības iestādēm durvis vērusi arī Ogres Baltā skola – privāta izglītības iestāde, kas piedāvā pirmsskolas un sākumskolas izglītību.

Šobrīd izglītojamo pulciņš nav liels – 10 pirmsskolnieki un trīs 1. klases skolēni. Mācību process tiek organizēts pēc valdorfpedagoģijas principiem.

Skola atrodas pašā Ogres centrā, Brīvības ielā 30. Gatavojoties jaunajam mācību gadam, šovasar tajā aktīvi rosījās bērnu vecāki.

Vecāku izlolotā skola

Iecere izveidot jaunu skolu radās vecākiem, kuru bērni apmeklēja valdorfpedagoģijas grupiņu pirmsskolas izglītības iestādē "Dzīpariņš". Ik pa laikam vecāku vidū raisījušās sarunas par to, kā nodrošināt bērniem arī turpmāko izglītību pēc valdorfpedagoģijas principiem. Lēmums par vecāku veidotas skolas tapšanu tika pieņemts 2019. gadā, kad bija atrastas skolai piemērotas telpas. Pēc aktīvu ģimeņu iniciatīvas telpas tika mājīgi iekārtotas atbilstoši valdorfpedagoģijas principiem, un tajās sāka norisināties semināri par valdorfpedagoģiju un antroposofiju.

Valdorfpedagoģija balstās uz vācu publicista, filosofa Rūdolfa Šteinera izstrādāto antroposofijas mācību ("gudrība par cilvēku" – tulk.). Valdorfa skolās bērni apgūst to pašu Latvijas izglītības noteikto standartu, ko valsts skolās, atšķiras vienīgi laiks un metodes, kad un kā tas tiek apgūts. Atšķirīgā pieeja balstās, nevis vēlmē būt oriģināliem vai pašmērķīgi darīt citādi, bet gan pamatotās zināšanās par augoša cilvēka dzīves ritmiem, katra vecumposma īpatnībām un vajadzībām.

Piemēram, valdorfpedagoģijā ļoti pārdomāta ir krāsu izmantošana – katrā vecumposmā mācību telpas ir citā krāsā, lai līdzsvarotu bērnus un radītu mācībām labvēlīgāku vidi. Arī skolas nosaukums – Ogres Baltā skola – izvēlēts apzināti, jo tas vecāku izpratnē simbolizē tīrību un skaidrību, ar kādu viņi vēlas audzināt savus bērnus.

Bērnu vecākiem svarīgas ir latviskās tradīcijas, un skolas mācību saturs salāgojas ar Saules gada kalendāru, iekļaujot gadskārtas svētkus un norises dabā.

Ar īpašu uzmanību katram vecumposmam

Valdorfpedagoģijā īpaša nozīme tiek pievērsta tam, kas notiek ar bērnu katrā vecumposmā, jo tas būtiski ietekmē bērna uzvedību un norāda uz to, kas konkrētā brīdi viņam ir vajadzīgs. Liela uzmanība tiek pievērsta apzinātības trenēšanai – gan skolēni, gan skolotājs vērš savu uzmanību uz to, ko viņi dara. Uzmanības trenēšana sākas jau no rīta – ar ritmisko daļu, kuras laikā bērns noskaņojas dienai, sajūtot savu ķermeni, iedziedoties, iekustoties ritmos. "Tās it kā ir vienkāršas lietas – sajust savu labo roku, kreiso roku, labo kāju, kreiso kāju, bet var redzēt, cik ļoti pozitīvu ietekmi sniedz tas, ka no rīta cilvēks noskaņojas dienai un sagatavojas mācībām," stāsta Ogres Baltās skolas vadītāja Evija Rudzīte.

Darbam jaunajā skolā gatavojās laikus

"Uzsākt mācību darbu ar pirmsskolas bērniem bijām gatavi jau martā – bija nokomplektēta gan grupa, gan pedagogu sastāvs, taču valstī sākās ārkārtējā situācija un drošības apsvērumu dēļ viss tika iepauzēts," stāsta E.Rudzīte, kura jauno mācību gadu gaidīja ar divkāršu prieku – ar 1. septembri skolā darbojas pirmsskolas grupa un 1. klase.

Skolas izveidē un attīstībā liela nozīme ir vecāku iesaistei. Sanitas Griezes-Bogdanovas meita mācās šīs skolas 1 klasē. Jautājot, kas viņu saista valdorfpedagoģijā, pirmklasnieces mamma atzīst, ka tā ir noteiktība, ar kādu bērns piedzīvo katru dienu. "Man ļoti patīk dienas plāns. Bērnam ir skaidrs, kas kurā mirklī notiks, līdz ar to viņš ir mierīgāks un nosvērtāks. Liela nozīme šajā pedagoģijas virzienā ir pasakām, gleznošanai, zīmēšanai. Bērni aug ļoti radoši un viņiem ir dzīva fantāzija, piemēram, katrs alfabēta burts tiek mācīts, iesaistot visu ķermeni; bērni vispirms izstaigā burta formu, iepazīst to," skaidro S. Grieze-Bogdanova.

Arī E. Rudzīte uzskata, ka bērni valdorfpedagoģijā mācību vielu apgūst ļoti pamatīgi, jo informāciju ir ne tikai dzirdējuši, bet arī piedzīvojuši caur savu ķermeni, izpratuši lietu būtību. Tādā veidā viņi labāk saprot, kā griežas planētas, piemēram, izspēlējot rotaļu, kurā viens bērns ir zeme, otrs saule u.tml.

Ogres Baltā skola ir cieši sadarbojas ar citām skolām, kas īsteno valdorfpedagoģiju. Tiek iepazīta šo skolu pieredze, saņemtas konsultācijas un materiāli.

Liela nozīme nodarbībām ārā

Teritorija Brīvības ielā 30 nav plaša, tādēļ bija nepieciešams plāns, kā veidot nodarbības ārā. Šī jautājuma risināšanā ļoti iesaistījās arī vecāki. Viena draudzīga ģimene, kas dzīvo netālu no skolas, ir atvēlējusi bērniem dārza daļu, kur spēlēties. Cita ģimene, kurai ir māja ar mežu, aicina uz nodarbībām savā sētā. Aktivitātēm dabā ir ļoti liela nozīme, jo bērni šajā skolā mācās saskaņā ar norisēm dabā.

Skolā var iestāsties arī mācību gada laikā

Mācību gads ir sācies, tomēr arī mācību gada laikā bērni var pievienoties Ogres Baltās skolas izglītojamo pulkam gan pirmsskolas grupā, gan 1.klasē.

Skolas vadītāja atgādina, ka Ogres novadā deklarētajiem pirmsskolas vecuma bērniem, kuri ir rindā uz pirmsskolas izglītības iestādēm Ogres novadā, bet ir iestājušies Ogres Baltajā skolā, ir pieejams pašvaldības līdzfinansējums. Skolā ir nodrošināta veģetāra ēdienkarte, ēdienu gatavo uz vietas.

"Mums ir ļoti svarīgi, ka bērniem ir iespēja mācīties šādā vidē. Šī idejas īstenošana ir prasījusi ļoti daudz darba, taču ir sajūta, ka tas, ko darām, ir ļoti vajadzīgs. Man ir ļoti liela pārliecība par mūsu skolotājiem. Es zinu, ka Ogres Baltā skola piedāvā labas kvalitātes izglītību mierīgā, bērnam labvēlīgā vidē. Es esmu ļoti pateicīga tiem vecākiem, kuri ir izvēlējušies mūsu skolu, un apzinos, ka tā ir milzīga uzticēšanās kaut kam jaunam. Mēs esam draudzīgi un atvērti visiem Ogres puses cilvēkiem un rīkojam nodarbības vecākiem ar bērniem un mīļi gaidām šajās nodarbības visus, kurus interesē uzzināt vairāk par bērnu audzināšanu un attīstību," aicina E.Rudzīte.

Ar skolas vadību var sazināties pa tālr. 20554010.

