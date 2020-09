Vispusīga un pieejama interešu izglītība Ogres novadā

Sākoties jaunajam mācību gadam, skolēni un vecāki interesējas par interešu izglītības nodarbību piedāvājumu.

Kopš pērnā gada par interešu izglītību Ogres novadā atbild Ogres novada Izglītības pārvalde, kas ir ceļā uz efektīvas sistēmas ieviešanu gan interešu izglītības pārraudzībā, gan vispusīga piedāvājuma nodrošināšanā visā novadā.

Jāveido centralizēts interešu izglītības piedāvājums

Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece Ieva Švēde stāsta, ka galvenais uzdevums ir nodrošināt interešu izglītības piedāvājuma pieejamību visiem skolēniem novadā. Jaunā sistēma paredz, ka bērns var apmeklēt nodarbības pie jebkuras jomas pedagoga neatkarīgi no vietas, kur pulciņš tiek nodrošināts. Kā uzsver I. Švēde, paralēli šim tiks saglabāti specifiski pulciņi skolās, piemēram, dejošana, koris u.c., kas tiek organizēti skolas ietvaros.

Jaunajā mācību gadā būtiskas izmaiņas notikušas sporta interešu izglītībā. Visās pilsētas skolās sporta interešu izglītības programmas koordinēs Ogres novada Sporta centrs, kas pedagogiem sniegs arī metodisko atbalstu. Galvenais mērķis ir nodrošināt, ka sporta centrā ir atbildīgā persona par interešu izglītību, kas varēs sniegt atbalstu visiem sporta interešu izglītības pedagogiem, kā arī sekos līdzi piedāvāto programmu kvalitātei un atbilstībai konkrētam vecumposmam. Šādā veidā plānots arī nodrošināt vispusīgu, ikvienam skolēnam pieejamu piedāvājumu. Pagastos joprojām sporta interešu izglītības nodarbības koordinē skolas, taču metodisko atbalstu sniegs sporta centrs, lai kopīgiem spēkiem nodrošinātu augstus kvalitātes rādītājus un labu rezultātu.

Mērķis ir panākt, ka pedagogs var nodot savas zināšanas plašākam skaitam skolēnu. Kā uzsver I. Švēde, ieviestās pārmaiņas sporta jomā jau veicinājušas lielu bērnu un vecāku interesi. Viņasprāt, šis ir drosmīgs un vērtīgs solis konkurētspējīgas sporta interešu izglītības nodrošināšanā. Tas ir jauns virziens daudzpusīgas un centralizēti koordinētas interešu izglītības sistēmas veidošanā; šādu pašu sistēmu pamazām plānots veidot arī citu jomu interešu izglītībā.

Arvien lielāka interese nodarboties ar sportu

Ogres novada Sporta centra vadītāja Dzirkstīte Žindiga ieviestās izmaiņas vērtē pozitīvi, jo tā ir iespēja paralēli profesionālās ievirzes programmām piedāvāt arī interešu izglītības nodarbības. Viņa stāsta, ka daudzi skolēni un vecāki bieži interesējušies par iespēju sportot darba dienās, taču ne profesionālā līmenī ar dalību sacensībās. Šobrīd šāda iespēja būs – kvalitatīva pedagoga vadībā būs iespēja sportot savam priekam bez profesionālas ievirzes programmas nosacījumiem. Jauno modeli viņa uzskata arī kā lielisku iespēju atlases veidošanai, jo interešu izglītības nodarbībās pedagogs var ieraudzīt talantīgus skolēnus, kuriem piedāvāt apgūt sportu jau profesionālā līmenī. Kā stāsta Dz. Žindiga, šobrīd tiek piesaistīti jauni pedagogi, lai veidotu plašāku piedāvājumu. Īpaša uzmanība tiek pievērsta vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbībām.

No šī mācību gada ir pieejams jauns pulciņš – vispārējā fiziskā sagatavotība brīvā dabā. Pedagogs izstrādās īpašu programmu, lai, neskatoties uz laikapstākļiem, bērniem nodarbības visu gadu var notikt ārā.

Novadā sporta biedrības piedāvā arī vairākas maksas nodarbības florbolā, peldēšanā, vieglatlētikā, karatē un citos sporta veidos, kuru ietvaros tiek īstenotas Ogres novada pašvaldība licencētas interešu izglītības programmas profesionālu treneru virsvadībā.

Interešu izglītības nodarbību klāsts

Ogres novada Kultūras centrā ir pieejami bezmaksas pulciņi visiem bērniem no Ogres novada neatkarīgi no tā, kurā skolā viņi mācās. Tiek piedāvātas nodarbības ādas apstrādē, stikla apgleznošanā, rotu un rotaļlietu darināšanā, improvizācijas teātrī, ģitāras pulciņā, vokālajā studijā. Arvien lielāka interese novērojama no dažādam biedrībām, kas vēlas piedāvāt interešu izglītību, biedrībās palīdzam nokārtot interešu izglītības licences, kā arī iespēju robežās piemeklēt atbilstošas telpas programmu īstenošanai. I. Švēde stāsta, ka šogad ir iespēja pieteikties uz divām jaunām maksas programmām - mūsdienu dejas caur hip-hop kultūras virzienu un dronu pilotu skola. Šīs nodarbības arī notiek kultūras centrā un ir par maksu.

Sadarbībā ar Ogres tehnikumu tiek piedāvātas Lego robotikas nodarbības, un kopš pērnā gada sadarbībā Rīgas Tehniskās universitātes Bērnu un jauniešu universitāti - izzinošas dabas zinību nodarbības Ogres 1. vidusskolā, kas arī pieejamas izglītojamajiem no visām novada izglītības iestādēm.

