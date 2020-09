Jauni izaicinājumi arī sporta pedagogiem

Līdz ar jaunā mācību gada sākumu sporta pedagogiem nodarbībās pakāpeniski ir jāievieš jaunā mācību programma, kas paredz gan jaunus sasniedzamo rezultātu kritērijus un pilnveidotu vērtēšanas sistēmu, gan arī veselības tēmu integrēšanu sporta stundās.

"Ir jālauž stereotips, ka sporta stunda ir treniņš, jo arī šī ir mācību stunda, kurā jāapgūst jaunas zināšanas un jāpilnveidojas," uzskata Ogres novada Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste metodiķe Olga Ozola. Viņasprāt, jaunās izmaiņas pedagogiem būs liels izaicinājums, taču ilgtermiņā tas veicinās skolēnu interesi par sportu un veselīgu dzīvesveidu, jo bērni vairs nevar tikt vērtēti tikai pēc vienas prasmes un pārbaudes normatīvu izpildes.

Jauns mācību priekšmets "Sports un veselība"

No jaunā mācību gada sporta stundās tiks apskatītas arī veselības un drošības tēmas. Jaunizveidotajā mācību priekšmetā "Sports un veselība" tiks apgūti dažādi veselīga dzīvesveida principi, piemēram, uztura nozīme veselības uzturēšanā, izpratne par pulsa izmaiņām fiziskas slodzes laikā, kā arī patstāvīgas treniņa programmas sagatavošanu.



Attiecībā uz komplekso sasniedzamo rezultātu, ir paplašināta vērtēšanas sistēma, kā novērtēt skolēna prasmes. "Bērnu var vērtēt gan pēc iegūtajām prasmēm, gan dažādām kvalitātēm – komunikācijas iemaņām, toleranci pret citiem, spēju sadarboties un pastāvīgi mācīties," skaidro O.Ozola. Jaunā mācību programma paredz, ka skolēns daudz darbojas pats – izvirza savu mērķi, sasniedzamo rezultātu, spēj novērtēt gan savu, gan citu skolēnu sniegumu. Lai izmaiņas ieviestu pakāpeniski, jaunais mācību saturs šogad tiek ieviests no 1. līdz 4. klasei, kā arī no 7. līdz 10. klasei. Līdz ar mācību programmas pilnveidošanu tiek palielināts arī sporta stundu skaits; lai kvalitatīvi mācītu, attīstītu bērnu prasmes, kā arī runātu par drošu un veselīgu dzīvesveidu, ir vajadzīgas 3 sporta stundas nedēļā. Pakāpeniski tiek ieviestas arī šīs izmaiņas.



Sporta pedagogi pilnveidojas kursos

Kā informē O. Ozola, saistībā ar jaunās mācību programmas standartiem 9.septembrī notika sporta skolotāju profesionālas pilnveides kursi par sasniedzamo rezultātu un skolēnu vērtēšanu, akcentējot kompetenču pieeju gan teorijā, gan praksē. Kursos piedalījās 27 pedagogi no Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadiem. Viņaprāt, šāda veida kursos arvien vairāk jāsniedz praktiskie piemēri, jo ir pieejama plaša informācija gan mācību priekšmetu programmas paraugos, gan SKOLA2030 krātuvē, taču trūkst praktisko piemēru.



Metodiķe aicina pedagogus uzdrīkstēties, būt radošiem, lai skolēnos veicinātu patiesu interesi un izpratni par veselīgu dzīvesveidu.

