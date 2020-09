Ogres Attīstības Biedrība ekspedīcijā izzin Jaunogri

2020. gada Ogres Attīstības Biedrības (OAB) organizētās ekspedīcijas Jaunogrē no jauna ilustrēja gan sarežģīto un pretrunīgo Ogres pilsētas attīstību, gan visas Latvijas 20. gadsimta vēstures gaitu.

Vispirms privātu vasaras māju teritorija ārpus Ogres miesta, tad Ogres pilsētas, kā prestiža Latvijas kūrorta, neatņemama sastāvdaļa.Mainoties varām – īpašumu nacionalizācija un eleganto vasarnīcu kļūšana par komunālām mājām. Tad nojaukšana vai palikšana par rezerves teritoriju nākamo daudzdzīvokļu māju būvniecībai, līdz beidzot, padomju ēras norietā, apjausma par atlikušo vēsturisko ēku nozīmību pilsētas mērogā, kas tomēr nav rezultējusies ar kultūras pieminekļu statusa piešķiršanu palikušajām ēkām. Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas rezultātā ēkām atgriezušies vecie vai parādījušies jauni īpašnieki, bet problēma ir palikusi - vai šīs ēkas un pilsētbūvnieciskā struktūra ir vērtība ne vien pašiem īpašniekiem, bet arī sabiedrībai un pašvaldībai?

Par spīti visam, Jaunogrē ir izdzīvojušas gan ēkas, gan cilvēkstāsti par dzīvi un sadzīvi tajās un ap tām. Interesanti, ka Ogre, jo īpaši Jaunogre, bijusi populāra radošo cilvēku vidū – te viesojušies gan aktrise Elvīra Bramberga, gan Vera Singajevska ar savu ģimeni, gan rakstnieki Aleksandrs Grīns un Pāvils Vīlips.

Jaunogri bija iecienījuši arī mākslinieki, piemēram, Leo Svemps un Uģis Skulme. Savukārt, divas arhitektoniski izteiksmīgas Jaunogres vasarnīcas Ausekļa un Vidus prospektos, kas uzbūvētas pilnīgi identiskas kā viena un tā paša projekta spoguļattēls, glabā aizraujošus stāstus par šo ēku īpašnieku un vienlaicīgi arī projektu autoru arhitekta Vladimira Šervinska un viņa biznesa partnera inženiera Mihaila Krivošapkina dzimtu dzīvi šajā apkaimē.

Apsekojot saglabājušās ēkas dabā un iepazīstoties ar to projektiem Ogres vēstures un mākslas muzejā, secināts, ka pirmskara Jaunogres vasarnīcu arhitektūra kopumā ierakstās citu Ogres apkaimju raksturīgo stilu - no jūgendstila atvasināta nacionālā romantisma, funkcionālisma un t.s. "Šveices stila"- rāmjos. Tomēr tika novērotas atsevišķas nianses, kas atšķir Jaunogres arhitektūru no pārējo Ogres apkaimju ēku arhitektūras.

Pirmkārt, tā ir atsevišķu neoklasicisma stila elementu izmantošana arhitektonisko detaļu izpildījumā. Tāpat īpaši jāatzīmē verandu dekoratīvisms, kas Jaunogrē atšķiras, piemēram, no Pārogres vasarnīcām – te sastopama lielāka dažādība stiklojuma dalījuma zīmējumos, savukārt krāsainais vai ornamentētais stikls lietots daudz retāk.

Īpašu paldies no OAB puses sakām ekspedīciju vadītājiem – arhitektiem Ilzei Mekšai, Zigmāram Jaujam, Pēterim Zilbertam un pilsētplānotājam Uldim Apinim, arī Ogres vēstures un mākslas muzejam,kā arī ēku īpašniekiem, kuru atsaucības rezultātā iegūti jauni vēsturiski materiāli, kas ilustrē dzīvi un sadzīvi pirms un pēc kara - fotogrāfijas, ēku būvniecības un remontu tāmes, ierakstus t.s. padomju laika "mājas grāmatās" un citi personīgie dokumenti.

Viens no negaidītākajiem ekspedīcijas atklājumiem bija Vilhelma Purvīša pēdējā audzēkņa, Latgales mākslinieka Pētera Glaudāna, dzīve Ogrē pagājušā gadsimta 60. gados un saglabājušās viņa gleznas un darbu uzmetumi. Liels paldies Dacei Siliņai un Artim Supem par sagatavoto video stāstu un Andrim Grebim par foto materiālu.

Pateicamies mūsu organizēto pasākumu dalībniekiem, kā arī priecājamies par ikkatru saņemto ierosinājumu.

Rudenī no OAB puses sekos jauna informācija par gaidāmajām aktivitātēm, turpiniet sekot līdzi informācijai gan sociālajos tīklos, gan vietējos plašsaziņas līdzekļos.

Aktivitātes īstenotas projekta"STĀSTI- arhitektūra" ietvaros ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.

Informāciju sagatavoja: Ilze Staģīte, Ogres Attīstības Biedrība

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/48049