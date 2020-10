Baltu literatūras nedēļa Jaunogres vidusskolā

No 21. līdz 25.septembrim Jaunogres vidusskola piedalījās starptautiskā Lietuvas un Latvijas skolu bibliotēku projektā "Baltų literatūros savaitė / Baltu literatūras nedēļa", kurā kopā ar saviem vienaudžiem no desmitiem Lietuvas un Latvijas skolām interesējāmies par kaimiņvalsts vēsturi, valodu, kultūru, ģeogrāfiju, iepazināmies ar kaimiņvalsts rakstniekiem, lasījām un interpretējām viņu daiļdarbus, dziedājām lietuviešu dziesmas, skatījāmies Lietuvas režisoru veidotās filmas, svinējām Baltu vienības dienu.

Projekta ideja radās 2017.gadā Lietuvā. Tās iniciatori – Jonavas rajona Žeimju skola-daudzfunkciju centrs, Jonavas rajona skolu bibliotekāru metodiskais pulciņš. Projekta mērķis – stiprināt skolēnu motivāciju lasīt, aicinot iepazīt radniecīgu tautu – lietuviešu un latviešu – valodu, literatūru, kultūru, vēsturi, kā arī aicinot nodibināt un paturēt Lietuvas un Latvijas skolu savstarpējos sakarus. Mūsu skola projektā piedalījās pirmo reizi.

Jaunogres vidusskolas skolēni papildināja savas zināšanas par Lietuvu, tās kultūru, vērojot prezentāciju "Lietuva", klausoties lietuviešu mūziku un diskutējot par kaimiņvalstu kopīgajām un atšķirīgajām iezīmēm.



8.a klases skolēni skolotājas Gitas Maņkovas vadībā bagātināja savas zināšanas par Lietuvu, iepazina lietuviešu tautas pasaku "Egle- zalkša līgava," vērojot animācijas filmu.



9.b klases skolēni skolotājas Lauras Lārmanes vadībā un 11.a klases skolēni skolotāju Lauras Lārmanes un Ivetas Strodes vadībā darbojās ar lietuviešu tautas pasakām "Dimanta cirvis", "Nāve ābelē", "Naudas dzirnaviņas", "Pasaku draugs". Izlasīja pasakas, 10 pasakās minētos vārdus tulkoja lietuviešu valodā. Tika veidoti komiksi par iepazīto pasaku, tajos ietverot Lietuvai raksturīgus simbolus. Tika noteikta pasakas galvenā mācība, prezentēti izveidotie uzskates materiāli.



10.a klases skolēni iepazina latviešu tautas pasaku "Zalkša līgava" un salīdzināja to ar lietuviešu tautas pasaku "Eglė, žalčių karalienė", no rudens lapām izveidoja pasakas centrālo simbolu - zalkti. Lai apliecinātu mīlestību pret Lietuvu, no krāsainā papīra tika izgrieztas skolēnu plaukstas un izveidota instalācija Lietuvas karoga krāsās.



12.a klases skolēni veidoja komiksu par latviešu tautas pasaku "Zalkša līgava", vēroja animācijas filmu "Eglė, žalčių karalienė", rakstīja tekstā atrasto dzejoli par to, aizpildīja Venna diagrammu par kopīgajām un atšķirīgajām iezīmēm abu valstu pasakās. Īpaši izcelts tika arī pasakās minētais tēls Zalktis, noskaidrota tā simboliskā nozīme.



Paldies projekta iniciatoriem, partneriem un atbalstītājiem par iespēju piedalīties projektā!

Projekta partneri: Vītauta Dižā universitāte, Latvijas Republikas vēstniecība Lietuvā, Lietuvas Republikas vēstniecība Latvijā, Jonavas rajona pašvaldība, Latvijas Nacionālais kino centrs, Lietuvas Kino centrs.



Projekta atbalstītāji: "Lonas", "Fejas nams", "Kafijas Draugs", "RT TAX".



Informāciju sagatavoja Jaunogres vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Laura Lārmane

