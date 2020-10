Jaunogres vidusskola uzsāk darbu jaunā starptautiskā projektā

Sākot ar 2020./2021.m.g., Jaunogres vidusskola uzsāk darbu starptautiskā projektā "Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā" (PULCHRA) (The Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation – The PULCHRA project), kura koordinators, sadarbības partneris ir Bērnu Vides skola.

Projekts saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas "Apvārsnis 2020" saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 824466.

PULCHRA ir ES finansēts projekts ar partneriem no 10 ES dalībvalstīm. Tā ietvaros pilsētu skolu skolēni tiek iedrošināti izpētīt vides un ilgtspējības jautājumus savās pilsētās, galveno uzmanību pievēršot tēmai "Pilsētas kā urbānās ekosistēmas".

Projektā ir izcelts vairākas kopīgas problēmas / iespējas, ar kurām Eiropas pilsētas saskaras pieaugošās urbanizācijas dēļ. Tie ietver vides, sociālos un ekonomiskos aspektus. Projekta partneri izvirzījuši izaicinājumus, kurus iesaistītās skolas varēs izpētīt. Tie palīdzēs:

-veidot labas zināšanas;

-veicināt ekspertu un sabiedrības līdzdalību;

-iedrošināt aktīvi iesaistīties kopīgas dzīves vides un nākotnes veidošanā.

Katrs projektā iesaistītais partneris izvēlās vienu no piedāvātajiem izaicinājumiem, lai fokusētos uz valsts zinātnes komandām. Jauktās zinātnes komandas, kurās ir skolēni, skolotāji un citas ieinteresētās puses, pēta un dalās ar informāciju par pilsētas izaicinājumiem.

Projekta mājaslapā (pulchra-schools.eu) atrodama informācija par projektu, tā partneriem, jaunumiem un materiāliem, kā arī tur var atrast saites uz sociālajiem medijiem, notikumiem, platformu un lietotni. PULCHRA lietotne ir paredzēta plašākai sabiedrībai. Tā ietver informāciju par pilsētas izaicinājumiem un nodrošina piekļuvi ar projektu saistītām tēmām.

Informāciju sagatavoja Jaunogres vidusskolas direktora vietniece Iveta Strode

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/48138