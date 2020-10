Dziedātāja Kristīne Prauliņa uzstāsies Ogres DOMĀ

Pazīstamā džeza dziedātāja Kristīne Prauliņa svētdien 11.oktobrī plkst.10.00 viesosies Ogres DOMĀ, kur izpildīs gan solo dziesmas, gan piedalīsies nelielā ekspress intervijā.

Izskanēs gan pašas sarakstītas dziesmas, kā arī gospelmūzikas un populāras mūzikas melodijas džeza noskaņās. Kristīni Prauliņu muzikāli pavadīs pianists Andris Kauliņš.

Kristīne Prauliņa kā soliste ir bijusi konkursu "Ghetto Faktors" uzvarētāja un" Riga Jazz Stage Grand Prix" ieguvēja, kā arī kopā ar Rīgas gospelkori, kurā viņa darbojas kā kora diriģente, kļuvusi par divkārtējo Pasaules koru olimpiādes zelta medaļas laureāti. Tāpat, kopš 2018.gada dziedātāja muzicē grupā "Kristine Praulina&Soulful Crew", kuras sastāvā nesen prezentēja singlu "Groove With Me" un dziesmas video no nākamā gada pavasarī gaidāmā debijas albuma "Textures" jeb "Tekstūras". Tāpat Kristīne Prauliņa ir izdevusi divus studiju albumu kopā ar Maestro Raimondu Paulu un Radio Bigbend.

Svētdien pasākuma galvenā tēma ir "Tavs potenciāls", kurā Ogre DOMS vadītājs Dainis Pandars aicinās domāt klātesošos par cilvēka spēju apzināšanos un to attīstīšanu. Pasākuma laikā ir iespēja ne tikai dzirdēt tēmas izklāstu, bet arī uzdod personīgi sev interesējošus jautājumus. No pl.9:30 būs pieejama kafija un uzkodas.Tāpat bērniem DOMA laikā būs iespēja apmeklēt arī radošās izglītības centra "Rasas krāsas" radošo darbnīcu. Norises vieta ir Vidus prospekts 15, un visas aktivitātes ir bezmaksas.

Ogres DOMS ir garīdznieka Daiņa Pandara veidota iniciatīva, kuras mērķis ir brīvā atmosfērā aicināt klātesošos domāt par dzīves svarīgākajiem jautājumiem, vairāk izprotot savas dzīves mērķi un sūtību.

Vairāk informācijas šeit:

Informāciju sagatavoja Ogres DOMS

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/48140