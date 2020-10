Par Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidentu ievēlēts ķīmiķis Ivars Kalviņš

8.oktobrī Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) ārkārtas pilnsapulcē ar 136 balsīm no 186 par tās prezidentu ievēlēts ķīmiķis Ivars Kalviņš, aģentūru LETA informēja LZA.

Pēc LZA sniegtās informācijas, pirms viņš tika ievēlēts par LZA prezidentu, Kalviņš solīja veikt trīs izmaiņas, lai sabiedrības acīs vairāk asociētos ar modernu un mūsdienīgu zinātnes izcilības centru - stiprināt saikni ar uzņēmēju organizācijām, plašāk iesaistīt gados jaunos akadēmijas locekļus LZA struktūru darbībā, kā arī mainīt akadēmijas Senāta darbības akcentus no pārsvarā iekšējo jautājumu apspriešanas uz kritisko ārējās sadarbības virzienu identifikācijas, uzdevumu izvirzīšanas un to izpildes organizēšanu, ieskaitot viedokļa veidošanas un lobēšanas pasākumus ar politiķu un augstāko ierēdņu līdzdalību.

Kalviņš sola stiprināt saikni ar uzņēmēju organizācijām - Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un Latvijas Darba devēju konfederāciju, kā arī ar nozaru profesionālajām organizācijām, iesaistot to pārstāvjus proaktīvu ieteikumu gatavošanā normatīvo aktu izmaiņām vai to izstrādē, tai skaitā par izglītības, zinātnes, inovācijas un ekonomikas attīstību, virzieniem un finansēšanas modeļiem.

Viņaprāt, apsverams būtu arī jautājums par plašāku sekmīgo inovatīvo uzņēmēju piesaisti LZA goda locekļu statusā.

Kalviņš norādīja, ka vēlas panākt LZA darbības aktivizēšanu, ietekmes pieaugumu un finansējuma piesaisti inovāciju veicināšanai.

Uz LZA prezidenta amatu kandidēja arī tagadējais akadēmijas ģenerālsekretārs, fiziķis Andrejs Siliņš.

Kalviņš ir dzimis 1947.gada 2.jūnijā Rīgā. Mācījies Ogres 1.vidusskolā, absolvējis Latvijas Valsts universitātes Ķīmijas fakultāti, un ķīmijas zinātņu kandidāta grādu ieguvis 1976.gadā, bet 1988.gadā aizstāvējis ķīmijas zinātņu doktora grādu, kas 1991.gadā nostrificēts par Dr.habil.chem. grādu.

Viņš ir profesors un LZA īstenais loceklis, Ukrainas Medicīnas un stomatoloģijas akadēmijas goda loceklis, Rīgas Tehniskās universitātes Goda doktors un Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas īstenais loceklis. Tāpat Kalviņš jau 50 gadus strādājot Latvijas Organiskās sintēzes institūtā, kur no jaunākā zinātniskā līdzstrādnieka izaudzis par direktoru.

Kalviņš esot vairāk nekā 250 izgudrojumu autors, piecu grāmatu autors, vairāk nekā 450 zinātnisku rakstu un vairāk nekā 200 starptautisku konferenču referātu tēžu autors. LZA uzsvēra, ka Kalviņš ir viens no reģistrēto medikamentu mildronāta, leakadīna, belinostata, kapikora, kā arī viens no vairāku klīnisko pētījumu fāzē atrodošos topošo medikamentu autoriem.

Par zinātniskajiem sasniegumiem un inovācijām ieguvis vairāk nekā 25 apbalvojumus, tai skaitā saņēmis LZA Lielo medaļu, Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas Zelta medaļu, Gustava Vanaga, Valtera Capa, Cicerona, Ministru kabineta, kā arī Rīgas balvu, Paula Valdena, Hieronīma Grindeļa, Solomona Hillera, Osvalda Šmīdeberga un citas medaļas, ir Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks un Eiropas Izgudrotāju balvas kandidātu finālists kategorijā "Mūža ieguldījums".

Ķīmiķis esot arī piecas reizes ieguvis LZA gada labāko zinātnes sasniegumu balvas laureāta nosaukumu.

Kalviņa valsts amatpersonas deklarācija par 2019.gadu liecina, ka viņa kopējie ieņēmumi bija 83 422 eiro. Lielākās summas viņš saņēmis pensijā un pabalstā no VSAA - nepilnu 41 000 eiro, kā arī algā un honorāros no Latvijas Organiskās sintēzes institūta - aptuveni 34 500 eiro.

Kalviņš dažādās bankās bezskaidrā naudā uzkrāti aptuveni 595 000 eiro, 4801 Zviedrijas kronu un 500 ASV dolārus. Vēl 12 000 eiro viņš glabājot skaidrā naudā. Viņam ir arī ieguldījumi privātajos pensiju fondos.

Kalviņam pieder daļas uzņēmumos "Healthy Life Discovery", SIA "Tetra", SIA "Ditesan", SIA "Rigvir", SIA "OSI laboratorijas" un AS "Latvijas zoovetapgāde". Jaunais LZA vadītājs uzrādījis amatus Latvijas Ķīmijas un farmācijas asociācijā, Kvalitātes testu biedrībā, Zinātnes fondā, SIA "Healthy Life Discovery", "International Science and Innovation Foundation" un "Taiho" Latvijas fondā. Kalviņš ir arī Rīgas Stradiņa universitātes promocijas padomes priekšsēdētājs un pētnieks AS "Sistēmu inovācijas".

Kalviņam īpašumā ir 2017.gadā reģistrēta vieglā automašīna "Audi Q5". Rīgā viņam pieder dzīvoklis un zeme, Jūrmalā - zeme un ēkas, bet Carnikavas novadā - zeme un ēkas. Savukārt kopīpašumā viņam pieder zeme Jūrmalā.

Iepriekšējā LZA vadītāja Ojāra Spārīša amatpersonas deklarācija liecināja, ka 2019.gadā viņš algā LZA saņēmis 17 156 eiro. Lielākos ienākumus gan Spārītis guva Mākslas akadēmijā un no pensijas.

