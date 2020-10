Noslēgusies projekta "Ome, mācīsimies kopā!" realizācija

Ogres novada pašvaldības projektu konkursa "Veidojam vidi ap mums Ogres novadā" ietvaros VPII "Zelta sietiņš" telpās īstenots iedzīvotāju grupas "Bitītes" projekts "Ome, mācīsimies kopā!".

Vasaras rītu

Laimiņa staigā,

Pār lauku sijā

Dimanta rasu.

Kurš cauri skatās

Sietiņa acīm,

Redz visu pasauli

Dimantos mirdzam.

/Rainis/

Kādu rītu omītes, vedot savus lolojumus uz bērnudārzu, ienākot VPII "Zelta sietiņš" pagalmā, ieraudzīja visu pagalmu dimantos mirdzam. Paņēma pa vienai dimanta sēkliņai. “Skaista, bet kāpēc viņu šodien tik daudz? Laikam šodien kaut kam skaistam jānotiek.” Tā omītes sanāca kopā un izveidoja iedzīvotāju grupu "Bitītes", lai padarītu interesantu dzīvi sev un saviem mazbērniem. Domāja, kas tas varētu būt? Kāda no omītēm ierunājās: "Es izlasīju “Ogrēnietī”, ka izsludināts projektu konkurss, kurā var piedalīties iedzīvotāju grupas". Tā tapa projekts “Ome, mācīsimies kopā!” Iesniedzām pieteikumu un ieguvām pašvaldības finansējumu 1219,80 eiro apmērā projekta īstenošanai. Visa summa tika izlietota Montesori materiālu iegādei. Projekta mērķis bija Montesori materiālu iegāde, saturīga brīvā laika pavadīšana omēm kopā ar mazbērniem, kā arī ciešāka paaudžu saikņu izveide.

Projekta realizācijas gaitā tika novadītas 4 nodarbības, kurās omes kopā ar mazbērniem gatavoja pašdarinātus Montesori materiālus. Lai dzīvi padarītu vēl interesantāku, ārpus projektā paredzētā tika uzrunātas lektores, kuras brīvprātīgi nolasīja lekcijas. To laikā izbaudījām čiekuru, kastaņu, graudu masāžu, no dabas materiāliem veidojām rokas sprādzes, augu gleznas, iepazināmies ar kanisterapiju, no krāsainajām smiltīm veidojām gleznas. Kopā ar Montesori speciālistu tika novadītas Montesori nodarbības.

Ar projekta gaitu visi seniori bija apmierināti, ar projekta ieguvumiem viņi varēs iepazīstināt citus bērnu vecvecākus. Projekta rezultātā iegūtie Montesori materiāli dos iespēju bērniem attīstīt sīko motoriku, veicinās valodas attīstību, matematisko domāšanu, kas ietekmēs bērna intelektu. Veidosies ciešāka paaudžu saikne, kura samazinās paaudžu domstarpības.

Informāciju sagatavoja iedzīvotāju grupa "Bitītes"

