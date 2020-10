Ogres teātris pilsētas teātra statusa piešķiršanu atzīmē ar pirmizrādi

Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē 25. oktobrī Ogres teātris aicināja skatītājus uz franču autoru Žana Della un Žeralda Sibleirasa eirofarsa "Lai dzīvo Bušona!" uzveduma pirmizrādi, kas ir arī lugas pirmiestudējums Latvijas teātrī.

Pirms izrādes skatītājus uzrunāja iestudējuma režisors Jānis Kaijaks: "Šis mums ir ļoti nozīmīgs brīdis – pirmo reizi spēlēt izrādi kā Ogres pilsētas teātrim. Pilsētas, kuru mēs mīlam un ar kuru lepojamies. Paldies visiem - Ogres novada domei, Ogres novada Kultūras centram, iedzīvotājiem, skatītājiem -, kas mums ir palīdzējuši, atbalstījuši un ticējuši mums."

Pirms dažām dienām, 23.oktobrī, Ogres novada pašvaldības sēdē ar vienbalsīgu deputātu lēmumu Ogres teātrim tika piešķirts pilsētas teātra statuss.

Kopš 2007.gada, kad Jānis Kaijaks kļuva par Ogres teātra režisoru un māksliniecisko vadītāju, teātra darbs visu laiku ir bijis vērsts uz aizvien kvalitatīvāku repertuāru, apzināti virzoties uz nopietnākiem mērķiem. 2018.gadā Ogres teātris ieguva arī savas telpas – Ogres teātra telpu.

Ogres teātris ir ilggadējs Latvijas Nacionālā kultūras centra valsts līmeņa izrāžu skates "Gada izrāde" fināla laureāts, trīs reizes iegūstot augstāko – "Gada izrādes" titulu (2015, 2016, 2018). Būtisks profesionalitātes apliecinājums ir arī režisoram Jānim Kaijakam un aktieriem vairākkārt piešķirtie LNKC apbalvojumi. 2019. gadā teātris saņēmis pirmo Līvijas Akurāteres balvu par izcilu sniegumu un ieguldījumu Latvijas kultūrvidē, kas apliecinājusi teātra mērķtiecīgo izaugsmi līdz pilsētas teātrim.

Ogres teātris kļuvis par repertuāra teātri, kurā vienlaikus tiek sagatavotas vairākas izrādes, kas tiek rādītas skatītājiem.

Pats jaunākais iestudējums, ko varēja novērtēt skatītāji, - Žana Della un Žeralda Sibleirasa eirofarss "Lai dzīvo Bušona!" stāsta par mazu ciematiņu Francijas plašumos, kurš mūsdienu globalizācijas laikmetā īsti franciskā garā cīnās par savu pastāvēšanu.

Lugā skartās problēmas aktuālas arī Latvijas kontekstā, tāpēc zālē netrūka ne smieklu, ne aplausu, ko izpelnījās lomu atveidotāji - Andris Peismalietis, Margarita Lutere, Kalvis Kravalis un Andris Krauja.

Pēc izrādes radošo komandu sveica Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, Ogres novada Kultūras centra direktora pienākumu izpildītāja Elīna Aupe, skatītāji.

"Pirms pilsētas teātra statusa piešķiršanas Ogres teātrim raisījās diskusijas, vai šajā teātrī spēlēs profesionāli aktieri ar atbilstošu izglītību," atklāja E.Helmanis. "Profesionāls teātris ir tāds teātris, kas sniedz profesionālu baudījumu. To, ka ogrēnieši jūs iemīļojuši, jūtam gan no šīs, gan no citām izrādēm. Mēs virzāmies uz to, lai Ogre kļūtu par kūrortpilsētu, bet kas ir kūrortpilsēta bez sava teātra!"

