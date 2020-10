10 gadi pirmsskolas izglītības iestādei "Riekstiņš"

Oktobra sākumā 10 gadu jubileju nosvinēja pirmsskolas izglītības iestāde (PII) "Riekstiņš". Ievērojot piesardzības pasākumus COVID – 19 ierobežošanai, gatavošanās process un svinības katrā grupā notika atsevišķi. Svētku nedēļas ietvaros no 5. līdz 9. oktobrim bērni veidoja dekorācijas, rotāja telpas, cepa gardumus, gāja rotaļās, dejoja, kā arī izbaudīja kino dienu.

Jubilejas svinības tika noslēgtas ar īpašu pasākumu PII darbiniekiem. Par to, kas paveikts pēdējā piecgadē, stāsta PII "Riekstiņš" vadītāja Vita Kravale.

Uzlabota mācību vide

V.Kravale ir gandarīta, ka mācību iestādē ir veiksmīgi izdevies ieviest jauno kompetenču izglītības modeli, kā ietvaros ir uzlabota arī mācību vide. Šobrīd tā bērniem ir vēl interesantāka, pieejamāka un drošāka. Īpaša uzmanība pievērsta vecāku informētības palielināšanai par aktualitātēm mācību iestādē. "Pēdējos piecus gadus mēs esam rūpīgi strādājuši pie tā, lai vecāki izprastu, kas notiek mācību iestādē ne vien izglītības procesā, bet arī brīvajos brīžos," stāsta V.Kravale. Pirmsskolas izglītību šeit apgūst 147 bērni, ar viņiem strādā 19 pedagogi.



Savā 10 gadu jubilejā mācību iestāde izskatās jauneklīga un ļoti sakopta. "Mēs cenšamies telpas uzturēt tīras un kārtīgas, jo mums ir svarīgi, lai bērniem un vecākiem šeit ir prieks atrasties," uzsver vadītāja. Mācību vide ir ļoti iedvesmojoša, katra grupas telpa ir mājīgi un radoši iekārtota. Uzlabojumi gan nepieciešami āra fasādei, kas jāatsvaidzina ar jaunu krāsojumu.



Ieviestas jaunas tradīcijas

Pēdējo piecu gadu laikā PII ieviestas jaunas tradīcijas, piemēram, reizi divos gados notiek Ogres novada pirmskolu izglītības iestāžu vokālo ansambļu sadziedāšanās svētki "Kopā jautrāk!", kas tiek organizēti Ogres novada pašvaldības projektu konkursa "R.A.D.I. - Ogres novadam" ietvaros. Šogad pasākumu bija paredzēts rīkot novembrī, taču, ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus, tas tomēr nenotiks.



Jau trīs gadus PII "Riekstiņš" ir Eiropas brīvprātīgā darba uzņēmējorganizācija; šobrīd mācību iestādē ir meitene Safa no Ēģiptes, kura ne vien aktīvi iesaistās darbā ar bērniem, bet par godu PII jubilejai apgleznojusi kāpņu telpas sienas. Citus gadus pieredzes apmaiņā bijušas meitenes no Itālijas, Spānijas un Vācijas. Šī aktivitāte notiek projekta "Vienots atbalstam' Nr.2019-2-LV02-ESC13-002686 ietvaros, ko īsteno biedrība "Nākotnes tilts". Kā stāsta V. Kravale, bērniem patīk ieraudzīt citādo. Tā ir iespēja ne vien iemācīties valodu, bet arī apzināties, ka pasauli veido dažādas kultūras. Paralēli radošām aktivitātēm ar bērniem brīvprātīgo uzdevums ir mācīties arī latviešu valodu.



V.Kravale ir arī Ogres novada pirmsskolas pedagogu konsultants eksperts un pirmsskolas jomas koordinators. Viņas uzdevums ir veicināt skolotāju izpratni par kompetenču pieejā balstītu mācību saturu un iedrošināt pedagogus to īstenot mācību darbā. Pērn novembrī atjaunota pedagogu pieredzes apmaiņas tradīcija; PII "Riekstiņš" noticis pieredzes apmaiņas seminārs par nodarbību organizēšanu āra vidē. Skolotājiem tā ir iespēja vērot nodarbības, klausīties interesantas lekcijas, savstarpēji komunicēt un dalīties pieredzē. Nākamais pasākums plānots 2021. gada februārī Suntažos.



Mācību iestādē pērn ieviesta jauka tradīcija - paldies teikšana – ar iespēju pateikt labus vārdus ikvienam no kolektīva, bērniem un vecākiem. Pie centrālās ieejas izveidota īpaša vieta, kur uzrakstīt savu pateicību kādam labam cilvēkam. Par jaunu tradīciju kļuvusi arī Tēvu dienas svinēšana.



Spēcīga komanda

V. Kravale saka paldies visiem pedagogiem, skolotāju palīgiem, tehniskajam personālam, kas ikdienā strādā mācību iestādē. "Te ir komanda, kas māk priecāties, ir gatava strādāt un atbalstīt. Tas ir liels spēks, kas motivē sasniegt jaunas virsotnes un ar prieku nākt uz darbu," stāsta vadītāja. Mācību iestādei ir izveidojusies arī laba sadarbība ar Ogres novada pašvaldību un Ogres novada Izglītības pārvaldi, kur strādā ļoti atsaucīgas un izpalīdzīgas speciālistes.

"Es esmu optimiste. Uzskatu, ka viss, kas tiek darīts ar smaidu, prieku un gandarījumu, palīdz šo pozitīvismu nodot arī citiem – bērniem, vecākiem, kolektīvam. Priecāsimies un smaidīsim vairāk!" ikvienam novēl V.Kravale.

